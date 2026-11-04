El local de Juan Flórez al comienzo de las obras Quincemil

El próximo jueves A Coruña dará la bienvenida a un nuevo Día en el local del primer Zara

El cierre del primer Zara conmocionó la ciudad a principios de año. Desde 1975 el céntrico local albergaba la tienda de la marca de Inditex. Fue el germen de lo que hoy, más de medio siglo después, es el gigante textil gallego. Para muchos, ese cierre supuso el fin de una era, para otros una oportunidad.

Así, ya en abril en Quincemil anunciábamos que la marca de supermercados Día había alquilado el local de Juan Flórez al holding inmobiliario Cabalian. Y después de que en septiembre comenzaran las obras para remodelarlo, la próxima semana abrirá al público.

El jueves 12 de noviembre, tras la huelga general convocada el 11, Día levantará la persiana en el antiguo local del primer Zara del mundo, según fuentes de la compañía.

Además, subrayan de nuevo su compromiso con el desarrollo económico local y la dinamización del entorno comercial. Ya que este nuevo supermercado generará 10 nuevos empleos.

De esta forma, la próxima semana diremos adiós definitivamente al primer Zara del mundo, para decir hola al nuevo Día.