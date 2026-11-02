Aterriza en A Coruña una tienda de liquidación con descuentos de hasta el 70%: sólo en noviembre

El centro comercial de Cuatro Caminos, en A Coruña, acoge hasta el 30 de noviembre una tienda de liquidación de ropa de mujer, con descuentos de entre el 50% y el 70% sobre su precio de venta original. Se trata de un establecimiento temporal con prendas de otoño y invierno para uso diario, así como para eventos.

Al igual que en la edición de primavera, la tienda vuelve a estar situada frente a Zara y permanecerá abierta hasta finales de mes. Los clientes tendrán la oportunidad de adquirir una amplia variedad de prendas a precios reducidos. La propietaria de la tienda, señala que se trata de "ropa clásica y de buena calidad. Fabricada en España".

La oferta de prendas disponibles incluye diferentes estilos, tallas y precios que rondan los 18 y 20 euros como máximo, por lo que las interesadas podrán renovar su armario de cara a este otoño y invierno. También cuentan con algunas prendas de cara a la temporada festiva como vestidos y monos.

Tras su primera mañana abierta, la vendedora se muestra muy satisfecha con la acogida del público. "Tengo momentos de juntarse 8 señoras dentro y la tienda es pequeña, pero la gente llama a la gente", explica. "Voy a tener que poner un semáforo en la entrada, de poder pasar o esperar", concluye entre risas.

El horario de apertura de la tienda es de 10:00 de la mañana hasta las 21:00 horas de la tarde, de manera ininterrumpida de lunes a sábado.