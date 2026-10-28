Un hombre de A Coruña coleccionaba 4.116 botellas de whisky, brandy y destilados, ahora en venta en Artbys

Un coleccionista coruñés reunió durante décadas whisky, brandy y licores que ocupan 3 salas completas. Pero no cualquier botella, muchas de ellas ediciones especiales vinculadas a celebraciones y encuentros oficiales de otra época.

Como los seis cavas Perelada, que, según las anotaciones del inventario, están vinculadas a diferentes eventos históricos: bodas de la familia Borbón, cenas con Eisenhower y la visita de Gerald Ford a España en 1975. En la primera de las salas.

Una colección de récord

Las botellas de Perelada no están solas en esta impresionante colección. Y es que, la segunda sala concentra 977 botellas de brandy español de Jerez, El Puerto de Santa María, el Penedès y La Mancha. Están las grandes marcas que marcaron varias generaciones, como Fundador, Veterano, Soberano, Terry Centenario, Magno o Bobadilla 103. Y no una botella de cada: decenas de ejemplares de etiquetas, tapones y épocas distintas, que permiten seguir cómo cambiaron estas marcas a lo largo del siglo XX.

Junto a ellas, las piezas de coleccionista: dos Non Plus Ultra de Sánchez Romate de la Solera Conmemoración 1781-1981, Cardenal Mendoza, Gran Duque de Alba, Carlos III y un Peinado 100 años en edición numerada.

La tercera sala suma otras 202 botellas de coñac, armañac, calvados, pisco y aguardientes de uva y fruta. Entre ellas, un Bas Armagnac Dartigalongue de 1962 con su caja original.

Y un récord Guiness: 1.179 botellas de brandy contabilizadas por Artbys. La colección que Guinness reconoce como la mayor del mundo, la de un coleccionista de Elche registrada en 2017, tiene 1.057. Esta no se ha presentado al récord, pero las supera en 122.

Una herencia por gestionar

Esta impresionante colección es el legado de un coruñés que durante años recopiló un total de 4.116 botellas. Actualmente, su familia, que ha heredado la colección, la ha puesto en preventa a través de Artbys Legado. Y es que, en muchos casos, este tipo de herencias, a pesar de ser un recuerdo maravilloso de nuestro ser querido, pueden suponer un problema si, como en este caso, ocupan mucho espacio, o hay que repartirlo entre varias personas.

Aunque la colección se venderá, su memoria quedará en casa: la familia recibirá un libro impreso con las fichas y fotografías de todas las botellas.

"Muchas familias heredan una colección y no saben a quién llamar", explica Camilo Chas, director de Artbys, en nota de prensa de la galería. "Las galerías se llevan lo que les interesa y dejan el resto. Nosotros nos ocupamos del conjunto".

El servicio acompaña a la familia desde el inventario hasta las decisiones sobre la venta. Estudia qué piezas interesan; en qué mercado, local, nacional o internacional y coordina especialistas, logística y asesoramiento jurídico y fiscal si hicieran falta. Además trabaja en toda España.



