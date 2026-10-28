Glaccé busca una nueva vida en A Coruña: el local baja a 600.000 euros y abre la puerta a otros negocios

El 12 de julio de 2024 salía a la venta la histórica confitería Glaccé de A Coruña. El anuncio no pasó desapercibido, ya no solo por su precio, 800.000 euros, sino porque sus propietarios no habían anunciado en ningún momento que fuesen a cerrar. Tenían la verja echada, pero se entendía que sería por vacaciones. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año volvieron, como de costumbre, preparadas para la Navidad. Eso sí, no garantizaban llegar a Reyes.

Lo hicieron. Por el local no apareció ningún comprador interesado. Incluso hicieron un llamamiento a través de Quincemil: "Si aparece ese día Amancio Ortega por aquí y dice que quiere montar una tienda, esto es suyo". Pero no sirvió de mucho. El lado bueno es que pudimos disfrutar de unas Navidades más de su clásico roscón. Nadie se habría imaginado que serían sus últimos Reyes.

La familia Gómez aguantó un año más, con la jubilación a la vuelta de la esquina. De nuevo, no apareció ningún comprador. Fue entonces cuando lo hicieron oficial. En septiembre de 2025 anunciaron que no llegarían a noviembre. El día 27 de ese mismo mes vendieron el último roscón de sus vidas.

Las colas durante aquellos días a las puertas de la histórica confitería fueron notables. Nadie quería quedarse sin una de las últimas unidades de este clásico postre coruñés. Algunos incluso los congelaron para las Navidades. Pero ese interés no se vio reflejado en las ofertas para el local de la confitería.

Eso sí, la familia fundadora y propietaria del bajo no lo puso fácil. Buscaban que los nuevos dueños continuasen también con la tradición y destinasen el local a una pastelería, panadería o cualquier otro negocio relacionado con la elaboración artesanal. Lo cierto es que el mobiliario ya estaba puesto. Pero ellos mismos, antes de cerrar, eran conscientes de que "ya no quedan tantas pastelerías como antes en la ciudad".

Según cuentan desde la inmobiliaria Carballido, que gestiona la venta del local, hubo gente interesada, pero con otra idea de negocio. No era el futuro que los propietarios querían para ese bajo.

En un primer momento, lo sacaron a la venta por 800.000 euros, con opción de alquiler. Hoy, dos años después de aquel último roscón, el local se anuncia por 600.000 euros en la página web. Sin embargo, dependiendo del planteamiento que se ofrezca, el precio puede bajar hasta los 500.000 euros. Eso sí, "de ahí no baja", recalcan desde la inmobiliaria.

¿Otros negocios?

Después de dos años desde que salió a la venta y viendo que no aparece un comprador con la misma visión de futuro que ellos, los propietarios también están abiertos a aceptar otros tipos de negocio. Y es que parece que eso es lo que se busca en la zona. Este mismo fin de semana contábamos en Quincemil que la plaza de Vigo "estaba en plena época de transición".

Javier Torralba, director general de Superco Gestión, empresa que trabaja en la comercialización del antiguo local de K-Tuin, explicaba cómo está evolucionando el sector comercial. En concreto, locales grandes como el de Glaccé, en la plaza de Vigo, pueden resultar bastante costosos para determinados negocios, pero tampoco encajan en el modelo de las grandes cadenas.

"Si quieres montar un gran espacio, o te tienes que ir a una zona que no sea prémium o te tienes que ir a un centro comercial", señala Torralba. Por eso, en una zona como la plaza de Lugo, planteaba la posibilidad de crear un mercado dedicado al bienestar y la salud, con servicios que no se pueden conseguir por internet. De hecho, en Federico Tapia ya podemos encontrar nuevos negocios como un centro de depilación láser, un gimnasio o un centro de manicura.

Con esta reflexión, cuesta imaginar el antiguo local de Glaccé en la plaza de Vigo con cualquier otro concepto que no sea el de pastelería. Pero quién sabe...