Cómo descargar y cómo usar el Bono Activa Comercio en Galicia: hasta 30 euros de descuentos en compras

Desde este miércoles 28 de octubre los gallegos y gallegas podrán descargar el Bono Activa Comercio. Los descuentos de 30 euros de la Xunta para compras en el comercio local podrán descargarse y utilizarse a partir de las 09:00 horas y estarán activos hasta agotarse el crédito inicial.

Tal y como informó el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, esta nueva edición tiene el objetivo de "movilizar más de 8,5 millones en compras en comercios de proximidad", para lo que "se van a destinar 2,5 millones de euros a descuentos de hasta 30 euros por persona beneficiaria".

El Bono Activa Comercio se activa este miércoles 28 de octubre

Bono Activa Comercio Xunta de Galicia

La Xunta pone en marcha desde las 09:00 horas de hoy una nueva edición del Bono Activa Comercio, con descuentos de hasta 30 euros por persona para fomentar las compras en los negocios locales de Galicia. Se trata de la segunda edición de este año y para ella se destina el mismo presupuesto que en la primera (2,5 millones de euros).

Los establecimientos no tendrán que volver a inscribirse, sino que su adhesión sigue vigente. Los nuevos comercios podrán adherirse hasta el 15 de diciembre o hasta que se agoten los fondos.

Además, la Xunta repetirá el sorteo en Instagram y TikTok que fue la novedad de la primera campaña del año. Se sortearán cuatro bonos de 250 euros cada uno para gastar en tiendas adheridas, con el fin de dar visibilidad al comercio de proximidad y fomentar las compras y la fidelidad de los clientes.

Cómo descargarlo y cómo usarlo

Desde las 09:00 horas de este miércoles 28 de octubre, los gallegos y gallegas podrán descargar los bonos que contarán con un descuento de hasta 30 euros para compras realizadas en los comercios adheridos.

Para ello, la Xunta de Galicia pone en marcha la página web www.bonoactivacomercio.gal. Una vez descargado, cada gallego y gallega podrá canjearlo en los establecimientos adheridos mediante su código QR. El importe se irá reduciendo en función del valor de la compra.

Para compras de 20 a 30 euros, el descuento será de 5 euros

Para compras de 30 a 50 euros, el descuento asciende a 10 euros

Para compras de más de 50 euros, el descuento será de 15 euros

Como en ediciones anteriores, cada persona podrá descargar un único bono. No habrá un límite de usuarios para descargarlo. No obstante, los descuentos estarán disponibles hasta que se agote el presupuesto de 2,5 millones de euros destinado a la campaña. En ese momento, los bonos ya no se podrán utilizar.

La lista de comercios adheridos también puede consultarse en la página web www.bonoactivacomercio.gal. En ella, cada cliente puede filtrar la búsqueda por establecimiento o ubicación.