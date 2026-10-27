Marineda City, en A Coruña, cumple un año de su ampliación y lo celebra con más de 1.000 euros en premios

Marineda City celebra el primer aniversario de la inauguración de su nuevo espacio con una acción especial dirigida a sus clientes, en la que repartirá más de 1.000 euros en premios.

Hasta el 8 de noviembre, el centro comercial propiedad de MERLIN Properties organizará diferentes retos y juegos, tanto en las calles de A Coruña como en sus instalaciones, para celebrar este hito con los visitantes y ofrecerles la oportunidad de ganar tarjetas regalo de entre 25 y 200 euros, además de otros regalos de Marineda.

La iniciativa se desarrollará a través de una serie de vídeos y contenidos en redes sociales protagonizados por diferentes participantes, que tendrán que superar pruebas relacionadas con Marineda City, sus establecimientos y la ampliación inaugurada hace un año. Las propuestas combinarán preguntas, juegos de elección y desafíos inspirados en formatos conocidos de entretenimiento, con premios para quienes participen y consigan superar los retos.

Durante este primer año, la ampliación ha permitido reforzar y diversificar la oferta comercial de Marineda City con la llegada de una treintena de marcas de moda, complementos, belleza, tecnología, alimentación y restauración. Tanto en la ampliación como en el centro existente, se han incorporado nuevas firmas como Brownie, Scalpers, Mango Teen, Columbia, Kiabi, Pepco, Joma, Half Price, Miramira, El Pulpo y Blue Banana.

También se han sumado establecimientos como Druni, Arenal, K-tuin, Mercadona, Veritas, Normal, Primaprix, JYSK, MGI, Guaw y CeX, junto con propuestas de restauración como Bombon Boss, Starbucks, Häagen Dazs, Vips, VICIO, O’Sampaio, y Le Coq, entre otras.

Más allá de las nuevas aperturas, la renovada plaza Emilia Pardo Bazán se ha consolidado como un espacio muy potente para eventos y socialización. Durante el año ha sido escenario de propuestas muy diferentes, fiestas infantiles, lanzamientos de marcas, presentaciones deportivas como la del Leyma Básquet Coruña o en breve la del Hockey Club Liceo, una experiencia jurásica para toda la familia o un mercadillo solidario de ropa de influencers gallegas. Una agenda que amplía la experiencia del visitante y consolida Marineda City como un lugar en el que siempre hay algo nuevo por vivir.

La ampliación también ha recibido el reconocimiento del sector. En 2026, Marineda City obtuvo dos Premios AECC, concedidos por la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, que distinguen tanto la transformación acometida con la ampliación como su apuesta por integrar la sostenibilidad en la operativa diaria del centro.