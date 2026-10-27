Coruña The Style Outlets amplía su Súper Jueves a tres días con descuentos especiales

Coruña The Style Outlets vuelve a poner en marcha su campaña de descuentos Súper Jueves, que en esta ocasión amplía su duración a tres jornadas. Desde el jueves 29 hasta el sábado 31 de octubre, los visitantes podrán aprovechar promociones adicionales sobre los precios habituales del centro comercial.

La iniciativa coincide con el cambio de temporada y permitirá renovar el armario, adquirir calzado o comprar complementos con descuentos especiales en una selección de establecimientos.

Entre las marcas participantes se encuentran Adidas, Adolfo Domínguez, Dockers, North Sails, Parfois, Puma y Núñez de Arenas, además de otras firmas nacionales e internacionales presentes en el complejo.

De esta forma, el centro comercial refuerza su calendario de campañas promocionales con una nueva edición de una de sus iniciativas habituales, que combina los descuentos permanentes de las tiendas outlet con ofertas adicionales durante un periodo limitado.

Un Fiat 500 en juego por el 15 aniversario

Además de las promociones del Súper Jueves, Coruña The Style Outlets mantiene en marcha el concurso "La última mano gana", organizado con motivo de su 15 aniversario y cuyo premio es un Fiat 500.

Para participar, los clientes deben pertenecer al Club de Coruña The Style Outlets y presentar en el punto de información del centro un ticket de compra de al menos 50 euros. Por cada 50 euros gastados en un mismo ticket, recibirán un boleto físico para el sorteo, sin límite de participaciones.

Todavía quedan dos fechas para seleccionar a los finalistas. El 15 de noviembre se elegirán otros dos participantes, mientras que el 1 de diciembre se completará la selección. La prueba definitiva se celebrará el 12 de diciembre, a las 11:00 horas, con un total de 35 finalistas.

El funcionamiento del reto será sencillo: los participantes deberán mantener una mano apoyada sobre el vehículo y ganará quien consiga permanecer más tiempo sin retirarla.