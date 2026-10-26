El Bono Activa Comercio de Galicia podrá descargarse desde el miércoles: hasta 30 euros de descuento

Regresa el Bono Activa Comercio, que podrá descargarse desde el miércoles 28 de octubre. Los ciudadanos de Galicia podrán beneficiarse de hasta 30 euros de descuento en comercios locales por segunda vez este año, después de que en la anterior edición los bonos se agotasen en cinco días.

El Consello da Xunta, de esta forma, ha dado este lunes luz verde a autorizar una nueva edición del Bono Activa Comercio. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha explicado que el objetivo es movilizar 8,5 millones de euros en compras en establecimientos de comercio de proximidad.

El Ejecutivo autonómico destinará 2,5 millones de euros a esta iniciativa, que funcionará igual que la edición anterior:

Para compras de 20 a 30 euros, el descuento será de 5 euros

Para compras de 30 a 50 euros, el descuento asciende a 10 euros

Para compras de más de 50 euros, el descuento será de 15 euros

Los ciudadanos deben descargar el bono y presentarlo en el negocio en el que vayan a realizar la compra. Los comercios deberán estar adheridos a la iniciativa, aunque aquellos que hayan participado en ediciones anteriores no tendrán que hacerlo de nuevo.

¿Cómo funcionan los Bonos Activa Comercio?

Los Bonos Activa Comercio ponen a disposición de cada usuario hasta 30 euros de descuento tras su descarga para usarlo en los locales adheridos a través de un código QR. La lista de establecimientos participantes se puede consultar en la web www.bonoactivacomercio.gal.

El importe se irá reduciendo en función del valor de la compra. Así, a las compras iguales o superiores a 20 euros e inferiores a 30 euros les corresponderá un descuento de 5 euros. La rebaja será de 10 euros para las compras iguales o superiores a 30 euros e inferiores a 50 euros. A partir de esta cantidad, el descuento alcanzará los 15 euros.

Cada persona puede descargar un único bono, y no se limitará el número de usuarios que pueden descargar los bonos, sino que cuando el importe total de los descuentos realizados alcance los 2,5 millones de euros, los bonos descargados ya no se podrán utilizar.