Cómo sobrevivir a las grandes cadenas siendo una zapatería: "Diseñamos en A Coruña y fabricamos donde Hermès"

Hubo un tiempo en el que la calle Real era el centro comercial por excelencia de los coruñeses. Estaba llena de zapaterías y prácticamente la mayoría de los comercios de esta vía ofrecían calzado de todo tipo. Una imagen muy diferente a la actual, donde, aunque todavía quedan tiendas de este sector, muchas pertenecen a cadenas repartidas por toda España e incluso con presencia internacional.

Lejos quedan aquellas zapaterías en las que el dependiente no soltaba el calzador. Aquellos profesionales que tenían los muslos cargados de tantas sentadillas que hacían para comprobar que ese era tu número, o quienes sabían que un zapato te quedaba justo solo con apretar la punta con el dedo.

Ahora depende de tu propio criterio decidir si ese zapato va contigo o no. Después llegan los problemas: una ampolla porque quizá no era el calzado adecuado para tu pie. Pero parece que eso importa cada vez menos, porque más vale tener ochenta pares de zapatos que uno que te sirva para el día a día y se adapte a ti.

"Poco a poco las calles cada vez se van quedando más vacías", lamenta Carla Méndes, propietaria de Calzados Reno, en San Andrés. La pérdida más reciente, a pocos metros de ella, la de la zapatería Candela, que en 2017 se mudó de la calle Real a la plaza de Pontevedra y que cerró hace apenas unas semanas atrás.

Candela, en la plaza de Pontevedra de A Coruña Quincemil

En el caso de Carla, ella prácticamente se la jugó al coger el traspaso de una zapatería que carecía de relevo generacional y que dependía de encontrar a alguien que continuase con el negocio para no desaparecer.

Lo hizo en octubre de 2024. Y hoy, dos años después, asegura que ha sido la "mejor decisión de mi vida". Gracias a ella, el establecimiento ha superado los 116 años de historia y alcanza ya los 118.

La que recomienda el podólogo

En su caso, hay un factor que juega a favor: Calzados Reno siempre ha sido una tienda especializada en calzado. Es la típica zapatería que recomienda el podólogo. Carla tuvo que formarse para poder emprender en el negocio, porque sus clientes no acuden simplemente en busca de un par de zapatillas, sino que muchas veces llegan con molestias o dolores y necesitan un calzado que les ayude a aliviarlos.

https://s1.elespanol.com/2024/10/10/actualidad/892421835_249915665_1706x960.jpg Quincemil

Eso es precisamente lo que les ha permitido "sobrevivir" durante tantos años. "En nuestro caso, no tenemos competencia", cuenta. Tienen un público muy concreto y, para continuar, han tenido que mantener su esencia, pero también "profundizar" en aquello que los hace diferentes.

Ahí es donde ganan: en el asesoramiento, algo con lo que las grandes cadenas difícilmente pueden competir. Sin embargo, los negocios que venden calzado más genérico lo tienen más complicado.

"Los hábitos de compra han cambiado. La gente, por falta de tiempo o de interés, prefiere coger el móvil y comprar por internet", reconoce Carla, que tampoco se esconde al admitir que ella misma lo hace.

En ese sentido, "no hay vuelta atrás". Los tiempos han cambiado y hay que adaptarse, recuerda. Aunque eso no significa que tenga que haber cada vez menos escaparates en las calles. "Son los comercios los que dan alegría a la ciudad", defiende.

El mejor marketing

Esa misma idea de mantener la personalidad del negocio es la que persigue Javier, hijo de Manuel Fernández, quien cogió el traspaso de Casa de las Zapatillas hace más de medio siglo. Hoy, ambos siguen dando guerra desde este establecimiento de la calle Panaderas, que acumula más de un siglo de historia y que muchos coruñeses reconocen por sus famosos "cartelitos", en los que describen los productos que venden.

Carteles en las zapatillas Cedida

Ellos también han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, aunque las redes sociales llegaron más tarde. "Primero empezamos por la página web, que la primera la creamos nosotros mismos allá por 2005", cuenta Javier.

La verdadera batalla llegó en 2008, cuando la crisis golpeó con fuerza al comercio y las cuentas empezaron a fallar. Sin embargo, consiguieron salir adelante. ¿Qué tiene un negocio histórico para resistir frente a las grandes cadenas? Personalidad. Y de eso no les falta.

Más allá de sus característicos carteles, tienen una clientela que sabe lo que busca. "Buscan la comodidad", explica Javier. Y ellos se la ofrecen, porque en Casa de las Zapatillas no solo venden zapatillas para estar por casa.

Escaparate de La Casa de las Zapatillas La Casa de las Zapatillas

Además, apuestan por marcas nacionales, como Joma y Victoria, e incluso por pequeñas firmas gallegas como Calzados Losal. Esa selección es parte de lo que los hace especiales. "Pasan los años, pero no perdemos la esencia", resume.

Eso no significa que vivan ajenos a las tendencias. "Estamos pendientes de los colores de la temporada y de lo que se lleva. Obviamente, no vamos a competir con Inditex, pero sí tenemos que estar al tanto de lo que sale", comenta Javier.

Innovar con tu marca

Personalidad tampoco le falta a Loyna, en la calle Galera, una de las pocas zapaterías locales que quedan en las inmediaciones de la calle Real. Además de vender calzado, diseña sus propios modelos desde A Coruña y ha conseguido llevar su firma, manu&lu, a fabricantes que también trabajan para marcas de lujo como Hermès.

Jorge Pérez, dueño de Loyna, lo tiene claro: "Hay que modernizarse". El negocio llegó a la calle Real en 2009, centrado en las zapatillas de andar por casa, pero poco a poco fue incorporando firmas exclusivas. Entre ellas destaca Castañer, una marca que muchos clientes buscan expresamente en esta tienda coruñesa.

El paso más novedoso llegó en 2024, cuando crearon su propia firma, diseñada en A Coruña. De hecho, en dos semanas lanzarán una nueva imagen de su página web, adaptada a una propuesta de "zapatos prémium adaptados a las nuevas tendencias", adelanta Jorge.

El comerciante lleva en el sector desde los 17 años. "Era el de los recados", recuerda entre risas. Desde entonces, ha vivido la evolución de su propio negocio, que pasó de las zapatillas de casa a incorporar alpargatas y calzado más elegante.

La idea es que ambos mundos convivan bajo el mismo techo: el confort de estar en casa y el estilo para salir a la calle. Porque, aunque los hábitos de compra hayan cambiado y las grandes cadenas dominen buena parte del mercado, estas zapaterías coruñesas siguen defendiendo que hay algo que no pasa de moda: conocer al cliente, saber qué necesita y ofrecerle algo diferente.