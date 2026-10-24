Una tienda saludable de A Coruña busca relevo tras año y medio de actividad: "Queremos que alguien continúe con la idea"

Arraigo nació para arraigarse, para establecerse en un lugar. El suyo ha sido durante el último año y medio el número 4 de la calle Cardenal Cisneros de A Coruña, entre Os Mallos y Santa Margarita. La aventura de esta tienda de alimentación diferente afronta ahora un traspaso que quiere ser un punto y aparte.

Samuel Rey y Adrián López, sus socios creadores, siguen hábitos de vida y alimentación saludables que han querido trasladar y difundir a través de Arraigo. Uno es futbolista del Montañeros, club de 3ª RFEF, otro es entrenador personal y propietario del gimnasio Mood On desde hace casi cinco años, en la ronda de Nelle. Deporte y salud están muy presentes en ambos.

Ninguno va a poder continuar con su negocio de Cardenal Cisneros, pero desean que la idea que desarrollaron e implantaron tenga continuidad. "El local no es nuestro, lo que traspasamos es el proyecto, porque cuando empezamos creíamos que tenía mucho potencial y que apenas existía otro igual en la ciudad, y queremos que alguien continúe con la idea y consolide su identidad", explica Rey.

Bajo las raíces del logo de Arraigo se lee: Sabor Real. La tienda ofrece los sabores de la alimentación saludable: frutas, verduras y legumbres de huerta local o cercana, lácteos ecológicos, productos diferentes (agua de mar, caldo de huesos, miel cruda, kombuchas) y café de especialidad para compartir un rato agradable.

Porque por las mañanas suelen juntarse algunos vecinos en las dos mesas del interior del local para conversar sobre sus rutinas o sobre la actualidad durante el desayuno. Una es Angélica, la persona que en los años anteriores también vendía alimentos en el mismo establecimiento, cuando se llamaba La Tienda de Angélica.

Deportistas e 'influencers'

Samuel ha sido "la cara visible al público" de Arraigo, el que ha estado más en contacto con los proveedores, trabajando día a día ante el cliente y gestionado las redes sociales. Deportistas e influencers de la ciudad también han ofrecido de su parte para promocionar el lugar, bien con visitas frecuentes o a través de publicaciones.

Sudaderas de Arraigo vestidas por Samu Rey y Adri López, de espaldas. Cedida

En las paredes de Arraigo cuelgan enmarcadas camisetas como las del deportivista Mario Soriano, el exliceísta César Carballeira o jugadores y jugadoras de fútbol y baloncesto. Más deporte, más salud.

"Con la alimentación, son cosas que van de la mano. Sin una buena alimentación, por mucho deporte que practiques no vas a estar bien por dentro. Somos lo que comemos y si no te alimentas de forma saludable, algo va a fallar siempre, ya sea la salud o el rendimiento", considera Adrián López.

Una relación "gratificante"

Samuel y Adrián se asociaron porque tenían muy claro que el bienestar que persiguen sus hábitos de vida debe compartirse. La idea inicial de un restaurante se descartó para dar paso a la tienda de alimentación “con personalidad” que, aunque sea con otros rostros delante, quiere echar raíces.

Tienda Arraigo, en la calle Cardenal Cisneros de A Coruña. Arraigo

"Creo que desde el primer día tuvimos muy buena acogida. Se creó una relación de cariño con la clientela que ha conseguido identificar la marca y promocionar tanto los productos de siempre como los distintos o concretos. Hemos trasladado nuestra personalidad, y ha sido satisfactorio y gratificante", dice Samuel.

"Mucha gente no conocía determinados productos que nosotros tenemos. Fueron aprendiendo a meterlos en su alimentación de una manera equilibrada. Fueron de gran ayuda en su día a día y han mejorado su bienestar", comenta Adrián. "Es reconfortante ver que gracias a tus productos y consejos han mejorado su vida".