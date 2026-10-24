Los cierres en la plaza de Vigo de A Coruña continúan dejando locales vacíos: "Estamos en una época de cambio"

El cierre de la juguetería Pestoni amenaza con dejar todavía más vacía la calle Menéndez Pelayo de A Coruña. No es que la vía vaya a quedarse desierta, pero, con la marcha de este negocio histórico, ya son varios los locales que buscan una nueva actividad en el entorno de la plaza de Vigo. A ellos se suman otros espacios vacíos en la cercana calle Federico Tapia.

Y no se trata de locales que pasen desapercibidos, sino de negocios históricos que han dejado huella en la ciudad. Es el caso del Mesón O Bo, que durante algo más de un año fue Fogar do Santiso, pero que cerró este verano, seguido de Glaccé o la Confitería Stollen. Y ahora, Pestoni, que llevaba abierto desde 1974 en la ciudad.

Y no es cosa de esta solo calle. Ciberviaxes, que estaba antes en Federico Tapia, se cambió hace unos cuatro años a Menéndez Pelayo. Eso sí, el local que ocupaba hasta su mudanza sigue vacío desde entonces. Y, unos portales más a la derecha, en la misma calle, también se quedó huérfano el local de K-Tuin, que desde que se trasladó al centro comercial Marineda City continúa buscando nuevo inquilino.

Pero ¿qué está pasando en la plaza de Vigo? ¿Es una cuestión de falta de interés por la zona o cuesta más encontrar negocios dispuestos a ocupar estos espacios? Para Javier Torralba, director general de Superco Gestión, empresa trabaja en la comercialización del antiguo local de K-Tuin, lo describe como una "época de cambio y de transición".

El sector del comercio está evolucionando hacia establecimientos más grandes, capaces de ofrecer nuevas experiencias, mientras que las compras por internet también han cambiado las necesidades de las empresas, que cada vez requieren más espacio para almacenar y distribuir sus productos.

Demasiado caros

Esto complica la situación de algunos locales céntricos. "Si quieres montar un gran espacio, o te tienes que ir a una zona que no sea prémium o te tienes que ir a un centro comercial", señala Torralba. El resultado es que algunos establecimientos de grandes dimensiones se quedan en tierra de nadie: son demasiado costosos para determinados negocios, pero tampoco encajan en el modelo de las grandes cadenas.

Y es que el local que ocupaba Glaccé, de 176 metros cuadrados, se encuentra en venta por 600.000 euros, mientras que el antiguo negocio de hostelería de O Bo, de unos 240 metros cuadrados, se ofrecía en traspaso por 99.000 euros o en alquiler por 4.600 euros mensuales.

Glaccé cerrado en la plaza de Vigo Quincemil

Es lo que puede ocurrir con espacios como los que ocupaban Glaccé o el antiguo Mesón O Bo. En el caso del primero, su tamaño y su ubicación en pleno centro son factores que deberá valorar cualquier futuro comprador o arrendatario.

Nueva enfoque

Torralba, sin embargo, no interpreta esta situación como una señal de decadencia comercial. A su juicio, la zona formada por las plazas de Pontevedra, Lugo y Vigo sigue siendo un núcleo consolidado, aunque las actividades que se instalan en ella estén cambiando.

"Los locales de calle o de barrio se están convirtiendo en una oferta alternativa", sostiene. Frente a los productos que se pueden adquirir en grandes superficies o por internet, ganan terreno los negocios que ofrecen algo que no se puede comprar a través de una pantalla: servicios especializados y atención directa.

Un local vacío desde hace más de cuatro años Quincemil

Entre las actividades que están proliferando cita las relacionadas con la salud y el bienestar, como gimnasios, yoga, fisioterapia y tratamientos, además de otros servicios profesionales. Algo que recientemente llegó a la zona de la mano de SQUAT.

"Todo lo que tenga que ver con servicios que aporten valor, servicios prémium, y ahí me refiero a todo lo relacionado con salud, bienestar y entrenamiento, creo que va a ayudar mucho", apunta.

La incógnita está ahora en quién ocupará los locales que han dejado atrás negocios tan reconocidos. Porque, mientras los escaparates históricos se apagan, el comercio coruñés busca su sitio en un escenario en el que ya no basta con abrir una tienda: toca encontrar una actividad que encaje con los nuevos hábitos de consumo y con el coste de estar en pleno centro.