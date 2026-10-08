Ya es oficial: la lista de supermercados y centros comerciales que abren en A Coruña este festivo 12 de octubre

Tras el reciente festivo por el Día del Rosario, los vecinos de A Coruña tendrán que esperar muy poco --en concreto, apenas cuatro días-- para la próxima jornada no laborable en la ciudad.

Hablamos del festivo por el Día de la Hispanidad, que se celebrará este lunes, 12 de octubre. La festividad permitirá disfrutar de un puente de tres días, por lo que conviene anticipar las compras en el supermercado.

¿Abren los supermercados y centros comerciales el 12 de octubre?

Los supermercados y tiendas de A Coruña disponen de un máximo de 10 días festivos y domingos autorizados para abrir. ¿Será el 12 de octubre uno de ellos? Esto es lo que establece el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Este 12 de octubre, la mayoría de establecimientos comerciales (Mercadona, Gadis, Lidl, Froiz, etc.) permanecerán cerrados con motivo de la Fiesta Nacional de España, según la orden de la Consellería de Economía, Industria e Innovación.

No obstante, algunas tiendas exprés o 24 horas sí abrirán sus puertas. Estas son:

Carrefour Express

Carrefour Express Rubine (Avenida Rubine, 4): de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 si abre medio día)

de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 si abre medio día) Carrefour Express Juana de Vega (Calle Juana de Vega, 10-12): de 08:00 a 02:00 horas

de 08:00 a 02:00 horas Carrefour Express Alcalde Pérez Arda (Avenida Alcalde Pérez Arda, 47): de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 si abre medio día)

de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 si abre medio día) Carrefour Express Ronda de Monte Alto (Ronda de Monte Alto, 15): de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 si abre medio día)

Claudio Express

Supermercado Claudio Express (Avenida Salvador de Madariaga, 19) : de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar

: de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar Supermercado Claudio Express (Avenida Pasaxe, 32) : de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar

: de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar Claudio Express Novo Mesoiro (Avenida Novo Mesoiro, 16) : de 10:00 a 22:00 horas. El horario podría cambiar

: de 10:00 a 22:00 horas. El horario podría cambiar Supermercado Claudio (Rúa Nsa. Sra. de Fátima, 35) : de 09:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar

: de 09:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar Supermercado Claudio (Rúa Tornos, 3): de 09:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar

Coviran

Cada tienda Coviran tiene su propio horario. Es aconsejable consultar la información de cada establecimiento.

Dia

Supermercados Dia (Avenida de Monelos, 125-127): de 09:00 a 21:30 horas

Eroski Rapid

Eroski Rapid (Rúa Juan Flórez, 8): de 08:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar

Spar Express

Spar Express (Calle San Vicente, 69): de 10:00 a 15:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas. El horario podría cambiar

de 10:00 a 15:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas. El horario podría cambiar Spar Express (Avenida del Ejército, 2): de 09:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar

de 09:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar Spar Express (Rúa Ponte, 33): de 10:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar

de 10:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar Spar Express Ventorrillo (Rúa Rodrigo Alfredo de Santiago, 48): de 09:30 a 23:00 horas. El horario podría cambiar

de 09:30 a 23:00 horas. El horario podría cambiar Spar Express (Rúa Tapia, 8): de 09:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar

de 09:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar Spar Express (Avenida de Monelos, 95): de 09:30 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas

de 09:30 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas Spar Express (Avenida dos Mallos, 23): de 10:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar

de 10:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar Spar Sardiñeira (Avenida Sardiñeira, 14): de 10:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar

Supeco

Supeco (Rúa Manuel Murguía, s/n): de 09:00 a 22:00 horas. El horario podría cambiar

Centros comerciales y grandes superficies

Al igual que la mayoría de supermercados, las tiendas de los centros comerciales permanecerán cerradas el 12 de octubre. Por el contrario, los locales de ocio y restauración abrirán sus puertas.

Próximos festivos en A Coruña

El calendario laboral incluye varios festivos para lo que resta de año. A continuación, te detallamos todas las jornadas no laborables de los próximos meses: