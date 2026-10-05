Ya es oficial: la lista de supermercados y centros comerciales que abren en A Coruña este festivo 7 de octubre

Los supermercados y tiendas de A Coruña disponen de un máximo de 10 días festivos y domingos autorizados para abrir. Así lo establece la orden de la Consellería de Economía, Industria e Innovación publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

El próximo festivo en A Coruña será el miércoles 7 de octubre, Día del Rosario, y muchas personas se preguntan si su supermercado de confianza estará abierto para hacer la compra. Pues bien, esto es lo que establece el DOG:

¿Abren los supermercados y centros comerciales el 7 de octubre?

Este 7 de octubre, la mayoría de establecimientos comerciales de la ciudad cerrarán sus puertas con motivo del Día del Rosario, un festivo que este año se recupera y que, además, cae a mitad de semana.

Mercadona, Gadis, Lidl y Froiz, entre otros supermercados habituales en A Coruña, cerrarán este próximo 7 de octubre. No obstante, algunos formatos exprés o tiendas 24 horas sí abrirán sus puertas. Estas son:

Carrefour Express

Carrefour Express Rubine (Avenida Rubine, 4): de 09:00 a 23:00 horas

de 09:00 a 23:00 horas Carrefour Express Juana de Vega (Calle Juana de Vega, 10-12): de 08:00 a 02:00 horas

de 08:00 a 02:00 horas Carrefour Express Alcalde Pérez Arda (Avenida Alcalde Pérez Arda, 47): de 09:00 a 22:00 horas

de 09:00 a 22:00 horas Carrefour Express Ronda de Monte Alto (Ronda de Monte Alto, 15): de 09:00 a 23:00 horas

Claudio Express

Supermercado Claudio Express (Avenida Salvador de Madariaga, 19) : de 07:00 a 23:00 horas

: de 07:00 a 23:00 horas Supermercado Claudio Express (Avenida Pasaxe, 32) : de 07:00 a 23:00 horas

: de 07:00 a 23:00 horas Claudio Express Novo Mesoiro (Avenida Novo Mesoiro, 16) : de 10:00 a 22:00 horas

: de 10:00 a 22:00 horas Supermercado Claudio (Rúa Nsa. Sra. de Fátima, 35) : de 09:00 a 00:00 horas

: de 09:00 a 00:00 horas Supermercado Claudio (Rúa Tornos, 3): de 09:00 a 00:00 horas.

Coviran

Cada tienda Coviran tiene su propio horario. Es aconsejable consultar la información de cada establecimiento.

Dia

Supermercados Dia (Avenida de Monelos, 125-127): de 09:00 a 21:30 horas

de 09:00 a 21:30 horas Supermercados Dia (Rúa Emilio González López, 92): de 09:00 a 15:00 horas

Eroski Rapid

Eroski Rapid (Rúa Juan Flórez, 8): de 08:00 a 23:00 horas

Spar Express

Spar Express (Calle San Vicente, 69) : de 10:00 a 15:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas. El horario podría cambiar

: de 10:00 a 15:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas. El horario podría cambiar Spar Express (Avenida del Ejército, 2) : de 09:00 a 00:00 horas

: de 09:00 a 00:00 horas Spar Express (Rúa Ponte, 33) : de 10:00 a 23:00 horas

: de 10:00 a 23:00 horas Spar Express Ventorrillo (Rúa Rodrigo Alfredo de Santiago, 48) : de 09:30 a 23:00 horas

: de 09:30 a 23:00 horas Spar Express (rúa Tapia, 8) : de 09:00 a 00:00 horas

: de 09:00 a 00:00 horas Spar Express (Avenida de Monelos, 95): de 09:30 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas

de 09:30 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas Spar Express (Avenida dos Mallos, 23): de 10:00 a 00:00 horas

de 10:00 a 00:00 horas Spar Sardiñeira (Avenida Sardiñeira, 14): de 10:00 a 23:00 horas

Supeco

Supeco (Rúa Manuel Murguía, s/n): de 09:00 a 22:00 horas

Centros comerciales y grandes superficies

Las tiendas de los centros comerciales de A Coruña permanecerán cerradas el Día del Rosario. Recuperarán su actividad normal al día siguiente. En el caso de los locales de ocio y restauración, abrirán sus puertas.

Próximos festivos en A Coruña

El calendario laboral incluye varios festivos para lo que resta de año. A continuación, te detallamos todas las jornadas no laborables de los próximos meses: