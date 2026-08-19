Estos son los productos más populares en las tiendas de souvenirs de A Coruña: "Arrasan los imanes de la Torre"

¿Qué se llevan los turistas como recuerdo de A Coruña? Más allá de los productos clásicos, las tiendas de souvenirs y artesanía de la ciudad ofrecen un catálogo cada vez más variado.

En pleno agosto y con la temporada turística en uno de sus momentos de mayor actividad, Quincemil ha preguntado a varios establecimientos cuáles son los productos que más están triunfando entre sus clientes.

En el caso de Norte, una tienda de souvenirs que abrió sus puertas hace aproximadamente un mes y medio, ya tienen claro cuál es su producto estrella: "Lo que más vendemos son los imanes de la Torre de Hércules".

La afluencia, sin embargo, es irregular y está muy condicionada por la llegada de barcos al puerto. "Cuando vienen cruceros está bien, si no, no mucho", explican desde Norte. Agosto está dejando bastante movimiento por su carácter eminentemente turístico, aunque reconocen que todavía es pronto para saber cómo evolucionará el negocio una vez finalice el verano.

Vieiras hechas a mano y una Rosalía que supera a Castelao

También acaba de abrir sus puertas Mundo Galego Artesanía, que lleva apenas tres semanas en funcionamiento. Tatiana hace un balance muy positivo de este arranque y señala que hay un producto que destaca claramente sobre el resto: "Las vieiras estampadas están arrasando".

La tienda ha buscado diferenciarse del souvenir más convencional trabajando con artistas y artesanos gallegos. Las vieiras, por ejemplo, están elaboradas a mano y "no hay dos iguales".

No son el único éxito. Tatiana asegura que también "arrasan los imanes de la Torre de Hércules", mientras que los bastidores bordados con el rostro de Rosalía de Castro están teniendo una acogida especialmente buena. La escritora parece imponerse incluso a otro de los grandes referentes de la cultura gallega: "Se está vendiendo más Rosalía que Castelao".

Entre los productos más demandados figuran asimismo los licores de marca propia, presentados en botellas talladas a mano con representaciones de elementos vinculados a Galicia, como hórreos, símbolos celtas y meigas.

De las panderetas a la Torre de Hércules

En Enxebre Artesanía Galega, el protagonismo cambia. Arantxa no duda al señalar como su artículo más vendido los pendientes de panderetas, elaborados con madera de aliso y cuero.

También funcionan "fenomenalmente" los colgantes de lapislázuli inspirados en la Torre de Hércules. A ellos se suman los pendientes y colgantes de plata con forma de hoja de carballo, otro de los diseños que goza de mayor popularidad entre quienes entran en el establecimiento.

Pero la clientela de esta tienda presenta una particularidad: los turistas no son necesariamente mayoría. "Se suele pensar que casi todos son de fuera, pero lo cierto es que es mitad turistas y mitad locales", explica Arantxa, que incluso percibe "una ligera ventaja" de los compradores de la zona.

La situación ha cambiado con respecto a generaciones anteriores. Sus padres, que regentaban el establecimiento antes que ella, le cuentan que antiguamente la proporción era la contraria y predominaban los visitantes.

Los cruceros se notan, pero no todos por igual

La llegada de cruceros al puerto constituye otro factor común para estos negocios. Tanto Norte como Enxebre detectan un incremento del tránsito de personas cuando hay un barco atracado en la ciudad, aunque eso no significa necesariamente que todos sus pasajeros terminen comprando.

Arantxa asegura que "cuando vienen cruceros se nota un aumento del flujo de gente", pero puntualiza que el efecto depende considerablemente del tipo de barco y de sus pasajeros. Como ejemplo pone el crucero de Disney, que, según su experiencia, "no suele repercutir en nuestra tienda".

En un verano marcado por la llegada de visitantes a A Coruña, los productos tradicionales gallegos mantienen así su tirón, aunque reinterpretados en muchos casos por artesanos y artistas. Y entre vieiras, panderetas, meigas, Rosalía de Castro y hojas de carballo, la Torre de Hércules continúa demostrando que pocos símbolos representan tan inmediatamente a la ciudad para quienes buscan llevarse un recuerdo a casa.