¿Qué supermercados y centros comerciales abren en A Coruña este festivo 15 de agosto? La lista completa

El 15 de agosto es una de las fechas marcadas en rojo en el calendario. El día de la Asunción de la Virgen María es una fiesta laboral de ámbito nacional, retribuida y no recuperable, incluida en el calendario laboral de 2026.

Este año, la fecha cae en sábado, una jornada que muchos coruñeses aprovechan para hacer la compra de la semana, acercarse al centro comercial o salir de compras. Pero, ¿estarán abiertos los comercios y centros comerciales?

¿Abrirán los comercios de A Coruña el 15 de agosto?

Los supermercados y comercios de A Coruña disponen de un máximo de 10 días festivos y domingos autorizados para abrir, y el festivo del 15 de agosto forma parte de esta lista, según el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Carrefour, Lidl y Mercadona, entre otros establecimientos, abrirán sus puertas durante el día de la Asunción de la Virgen María. Sin embargo, la mayoría lo hará con un horario especial. Estos son los horarios de apertura de cada uno:

Carrefour

Carrefour Express Juana de Vega (calle Juana de Vega, 10-12) : abre de 08:00 a 02:00 horas

: abre de 08:00 a 02:00 horas Carrefour Express Rubine (Avenida Rubine, 4): abre de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 si abre medio día)

abre de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 si abre medio día) Carrefour Express Alcalde Pérez Arda (Avenida Alcalde Pérez Arda, 47): abre de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 si abre medio día)

abre de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 si abre medio día) Carrefour Los Rosales (Ronda de Outeiro, 419): abre de 10:00 a 2:00 horas

abre de 10:00 a 2:00 horas Carrefour Express Ronda de Monte Alto (Ronda de Monte Alto, 15): abre de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 si abre medio día)

abre de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 si abre medio día) Carrefour de Alfonso Molina (calle Francisco Pérez Carballo, 5): abre de 10:00 a 22:00 horas

Mercadona

La cadena de supermercados de Juan Roig será otro de los puntos de compras disponibles en la ciudad. Algunas tiendas abrirán de 09:00 a 15:00 horas, mientras que otras lo harán en su horario habitual. A continuación, te detallamos los establecimientos que solo abren medio día:

Mercadona (Avenida de Oza, 134): abre de 09:00 a 15:00 horas

abre de 09:00 a 15:00 horas Mercadona (Rúa José Pascual López Cortón, 10): abre de 09:00 a 15:00 horas

abre de 09:00 a 15:00 horas Mercadona (Rúa Panaderas, 28): abre de 09:00 a 15:00 horas

abre de 09:00 a 15:00 horas Mercadona (Ronda de Outeiro, 217): abre de 09:00 a 15:00 horas

Lidl

Las dos tiendas Lidl de A Coruña abrirán el 15 de agosto en su horario habitual. No obstante, es recomendable confirmar en el propio establecimiento.

Claudio Express

Claudio Express Riazor (calle Almirante Romay, 5) : abre de 10:00 a 22:00 horas. El horario podría cambiar

: abre de 10:00 a 22:00 horas. El horario podría cambiar Supermercado Claudio Express (Avenida Salvador de Madariaga, 19) : abre de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar

: abre de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar Supermercado Claudio Express (Avenida Pasaxe, 32) : abre de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar

: abre de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar Claudio Express Novo Mesoiro (Avenida Novo Mesoiro, 16) : abre de 10:00 a 22:00 horas. El horario podría cambiar

: abre de 10:00 a 22:00 horas. El horario podría cambiar Supermercado Claudio (Rúa Nsa. Sra. de Fátima, 35) : abre de 09:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar

: abre de 09:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar Supermercado Claudio (Rúa Tornos, 3): abre de 09:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar

Eroski Rapid

Eroski Rapid (Rúa Juan Flórez, 8): de 08:00 a 23:00 horas

Dia

Para compras de última hora el 15 de agosto, el supermercado Dia de la avenida de Monelos abrirá el sábado de 10:00 a 21:00 horas, mientras que las tiendas de la rúa Emilio González López y de la rúa María Puga Cerdido lo harán en horario de mañana de 10:00 a 15:00 horas. El resto de tiendas permanecerán cerradas.

Spar Express

Spar Express (calle San Vicente, 69) : abre de 10:00 a 15:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas. El horario podría cambiar

: abre de 10:00 a 15:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas. El horario podría cambiar Spar Express (Avenida del Ejército, 2) : abre de 09:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar

: abre de 09:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar Spar Express (rúa Ponte, 33) : abre de 10:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar

: abre de 10:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar Spar Express Ventorrillo (Rúa Rodrigo Alfredo de Santiago, 48) : abre de 09:30 a 22:00 horas. El horario podría cambiar

: abre de 09:30 a 22:00 horas. El horario podría cambiar Spar Express (rúa Tapia, 8) : abre de 09:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar

: abre de 09:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar Spar Express (Avenida de Monelos, 95): abrirá de 10:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 24:00 horas. El horario podría cambiar

abrirá de 10:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 24:00 horas. El horario podría cambiar Spar Express (avenida dos Mallos, 23): abre de 10:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar

abre de 10:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar Spar Sardiñeira (Avenida Sardiñeira): abre de 10:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar

Coviran

El horario de Supermercados Coviran depende de cada tienda, por lo que es aconsejable consultar la información de cada establecimiento.

Supeco

Supeco abrirá sus puertas en horario de 09:00 a 21:00 horas. No obstante, el horario podría cambiar.

Centros comerciales y grandes superficies

La mayoría de las tiendas de los centros comerciales de A Coruña permanecerán cerradas el próximo sábado 15 de agosto. Algunas como Mango tendrán un horario especial de 12:00 a 20:00 horas. En lo que se refiera a locales de ocio y restauración, abrirán sus puertas con total normalidad.

El comercio de Galicia irá a huelga el 15 de agosto

El comercio gallego irá a huelga el 15 de agosto tras las manifestaciones del pasado 26 de julio. El sábado es fecha autorizada de apertura de tiendas, pero los trabajadores del sector saldrán a las calles para exigir conciliar su vida laboral, personal y familiar.

"La ampliación de la actividad comercial en domingos y festivo consolida un modelo basado en la disponibilidad permanente de las personas trabajadoras, que agrava los problemas de un sector altamente feminizado, marcado por la parcialidad, los horarios irregulares y las dificultades para compatibilizar el empleo con la vida personal y familiar", señala CCOO.

Así pues, la apertura comercial del sábado 15 de agosto constituye un "ataque al derecho al descanso y a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar", según el sindicato.