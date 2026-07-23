Ya es oficial: la lista de supermercados y centros comerciales que abren en A Coruña este festivo 25 de julio

El 25 de julio es festivo autonómico por el Día Nacional de Galicia. Este año cae en sábado y seguro que más de una persona en A Coruña se estará preguntando si los supermercados y centros comerciales abren sus puertas en horario habitual , si lo hacen en horario reducido o si cierran sus puertas por completo.

La realidad es que este sábado 25 de julio no figura entre las fechas autorizadas para la apertura de supermercados y centros comerciales, tal y como se establece en la orden de la Consellería de Economía, Industria e Innovación publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

¿Abren los supermercados y centros comerciales el 25 de julio?

Con el festivo a la vuelta de la esquina, surgen dudas habituales: ¿qué tiendas abren?, ¿en qué horario lo harán? Según el Diario Oficial de Galicia (DOG), los supermercados y comercios disponen de un máximo de 10 días festivos y domingos autorizados para abrir, y el festivo 25 de julio no forma parte de esta lista.

De esta forma, la mayoría de establecimientos permanecerán cerrados durante el Día Nacional de Galicia, a excepción de algunos formatos exprés o tiendas abiertas 24 horas.

Mercadona, Gadis y Lidl, entre otros supermercados habituales en Galicia, cerrarán este 25 de julio. No obstante, algunos supermercados sí abrirán sus puertas:

Carrefour

Carrefour Express Juana de Vega (calle Juana de Vega, 10-12): abre de 08:00 a 02:00 horas

Claudio Express

Claudio Express Riazor (calle Almirante Romay, 5) : abre de 10:00 a 22:00 horas. El horario podría cambiar

: abre de 10:00 a 22:00 horas. El horario podría cambiar Supermercado Claudio Express (avenida Salvador de Madariaga, 19) : abre de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar

: abre de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar Supermercado Claudio Express (avenida Pasaxe, 32) : abre de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar

: abre de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar Claudio Express Novo Mesoiro (avenida Novo Mesoiro, 16) : abre de 10:00 a 22:00 horas. El horario podría cambiar

: abre de 10:00 a 22:00 horas. El horario podría cambiar Supermercado Claudio (Rúa Nsa. Sra. de Fátima, 35) : abre de 09:00 a 24:00 horas. El horario podría cambiar

: abre de 09:00 a 24:00 horas. El horario podría cambiar Supermercado Claudio Express Gasolinera Polígono de Pocomaco : abre de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar

: abre de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar Supermercado Claudio Rúa Tornos, 3: abre de 09:00 a 24:00 horas. El horario podría cambiar

Eroski Rapid

El Eroski Rapid de Juan Flórez será otro punto de compra disponible el 25 de julio. Abrirá sus puertas en horario de 08:00 a 23:00 horas, aunque se recomienda consultarlo con el establecimiento.

Dia

La tienda Dia de la calle Santo Tomás, 56, abrirá de 10:00 a 21:00 horas. Sin embargo, el horario podría cambiar.

Coviran

El horario de Supermercados Coviran depende de cada tienda, por lo que es aconsejable consultar la información de cada establecimiento.

Supeco

Supeco abrirá sus puertas en horario de 09:00 a 22:00 horas. No obstante, el horario podría cambiar.

Spar Express

Spar Express (calle San Vicente, 69) : abrirá de 10:00 a 15:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas. El horario podría cambiar

: abrirá de 10:00 a 15:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas. El horario podría cambiar Spar Express (avenida del Ejército, 2) : abrirá de 09:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar

: abrirá de 09:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar Spar Express (rúa Ponte, 33) : abrirá de 10:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar

: abrirá de 10:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar Spar Express Ventorrillo. Rúa Rodrigo Alfredo de Santiago, 48 : de 09:30 a 22:00 horas. El horario podría cambiar

: de 09:30 a 22:00 horas. El horario podría cambiar Spar Express (rúa Tapia, 8) : abrirá de 09:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar

: abrirá de 09:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar Spar Express (avenida de Monelos, 95): abrirá de 10:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 24:00 horas. El horario podría cambiar

abrirá de 10:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 24:00 horas. El horario podría cambiar Spar Express (avenida dos Mallos, 23): abrirá de 10:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar

Centros comerciales y grandes superficies

Las tiendas de los centros comerciales de A Coruña permanecerán cerradas el 25 de julio. En el caso de los locales de ocio y restauración, abrirán sus puertas.

¿Qué ocurre con el domingo 26 de julio?

Según la orden de la Consellería de Economía, Industria e Innovación publicada en el Diario Oficial de Galicia, los comercios gallegos pueden abrir durante 10 domingos y festivos a lo largo de 2026, y este domingo 26 de julio es uno de estos días especiales de aperturas al ser la jornada posterior al festivo por el Día Nacional de Galicia.

No obstante, esta apertura especial, al igual que la prevista para el sábado 15 de agosto, se verá afectada por la convocatoria de huelga del comercio gallego.

Determinados supermercados no abrirán sus puertas, por lo que es recomendable consultarlo con tu establecimiento de confianza. Según Europa Press, el portavoz de CCOO Iván Cordeiro ha afirmado que, tras contactos con varias empresas, Inditex ha trasladado que "no va a abrir ninguna tienda en esas fechas" (aperturas del 26 de julio y 15 de agosto).

El domingo 26 de julio sí abrirán los centros comerciales de A Coruña: