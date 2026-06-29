Mercadona abre una nueva 'Tienda 9' en Galicia: productos frescos, zona de descanso y parking con 218 plazas

Tras una inversión de 2,4 millones de euros, Mercadona abrirá este próximo martes 30 de junio su primera 'Tienda 9' en la provincia de A Coruña, un modelo de supermercado que ofrece un mayor espacio para los productos frescos y mejora la experiencia de compra de los clientes.

La compañía que preside Juan Roig mantiene su firme apuesta por mejorar su red de tiendas en Galicia, por lo que mañana reabrirá su supermercado de Narón, ubicado en la Avenida do Mar número 102, tras una reforma en la que han participado 35 proveedores de obra.

Así será la primera 'Tienda 9' de Mercadona en Narón (A Coruña)

El anterior modelo de Mercadona, la Tienda 8, dará paso a la nueva Tienda 9 con la reapertura del establecimiento de Narón, prevista para mañana.

Entre las principales novedades de este supermercado, que cuenta con una plantilla de 65 personas, estará la reorganización integral del espacio.

"Evoluciona de ser una tienda organizada por negocios a estar organizada por procesos. De esta forma, la cadena de supermercados da un paso más en la optimización del acto de compra, haciendo que sea más ágil y sencillo", señalan desde la propia compañía.

De la reorganización integral del espacio nace el Obrador Central, la zona donde se unen todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda.

En línea con las nuevas necesidades y hábitos de los clientes, el horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 09:00 a 21:30 horas.

La tienda incluye una zona de descanso y un aparcamiento de 218 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, 6 de ellas para vehículos eléctricos, y 30 plazas para bicicletas.

Actualización técnica de las instalaciones

A nivel de innovación, la tienda cuenta con una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del supermercado, optimizan la toma de decisiones, y agilizan los procesos de toda la cadena.

En las neveras, "los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos, mejorando así la eficiencia energética del refrigerado y el confort térmico en tienda".

Además, la compañía apuesta por el CO2 como refrigerante, que reduce el impacto ambiental y permite generar frío de manera más eficiente y sostenible.

A todo esto, "se suma la actualización técnica de las salas de máquinas y la renovación de equipos, garantizando un mejor mantenimiento y una mayor eficiencia operativa a largo plazo".