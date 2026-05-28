Una tienda del Mercado de Elviña de A Coruña sortea el peso de un cliente en productos de limpieza

Dani Rocha, dueño de La Revolución de los Graneles, sobre la báscula donde se pesará al ganador

La Revolución de los Graneles cumple siete años en A Coruña y lo celebrará con un sorteo muy especial: regalará el peso del ganador en productos de limpieza a granel entre los clientes que realicen sus compras sin plástico el próximo 17 de junio.

El establecimiento, que nació en 2019, se trasladó en 2024 al Mercado de Elviña, donde continúa apostando por un modelo de consumo basado en la reutilización de envases y la reducción de residuos.

La iniciativa busca, según explica la tienda, concienciar sobre el impacto del abuso del plástico y fomentar hábitos de compra más sostenibles. En estos siete años, La Revolución de los Graneles asegura haber evitado el desperdicio de unos 50.000 envases de plástico que contenían alrededor de 80.000 kilos de productos de limpieza.

El negocio permite a los clientes rellenar sus propios envases con productos como detergente, suavizante, friegasuelos o lavavajillas, evitando así el uso continuado de nuevos recipientes de plástico. Además, los productos que comercializa son biodegradables y libres de ingredientes considerados innecesarios, como sulfatos, siliconas, parafinas o parabenos.

La tienda también ofrece artículos de cosmética e higiene con ingredientes de base natural y se ha convertido en un referente para quienes buscan alternativas más sostenibles sin renunciar a precios competitivos.

"El problema del abuso del plástico es que no solo lo pagaremos nosotros, que ya lo estamos haciendo, sino que es una herencia para quienes vienen detrás", señala Dani Rocha, propietario del establecimiento. "La venta a granel siempre funcionó hasta que nos convencieron de que este exceso de plástico era mejor. Ahora sabemos que no lo es, pero hacen falta herramientas para cambiarlo", añade.

Desde La Revolución de los Graneles recuerdan además que la contaminación por plástico es una de las principales amenazas medioambientales y sanitarias actuales. Diversos estudios ya han detectado micro y nanoplásticos en órganos y fluidos humanos como el cerebro, los pulmones, la leche materna o la orina.