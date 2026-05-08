Marineda City en A Coruña incorpora nuevas marcas de ropa y de joyería

Marineda City, centro comercial propiedad de MERLIN Properties, continúa reforzando su propuesta de moda y accesorios con la llegada de nuevas marcas que amplían y diversifican su oferta comercial. Firmas como Brownie, Blue Banana, Miramira, Swarovski, Columbia y New Era se incorporan al complejo consolidando su posicionamiento como uno de los principales destinos de shopping del noroeste peninsular.

En el ámbito de la moda, Blue Banana ya ha llegado a la planta 1 de Marineda City, frente a H&M, con una propuesta vinculada al espíritu aventurero. La marca española tiene una identidad muy ligada a la exploración, los viajes y la naturaleza y ofrecerá en esta tienda su colección de hombre, mujer y niños. Está previsto que Blue Banana organice una fiesta de inauguración el próximo sábado 16 de mayo con un DJ y muchas sorpresas.

A esta incorporación se sumará Miramira (planta 1, junto a Skechers) con una oferta de joyería y bisutería de tendencia, con diseños actuales pensados para el día a día. También en el ámbito de los accesorios, Swarovski abrirá en breve un nuevo espacio en la planta baja, que estará situado entre Tea Shop y el nuevo establecimiento de Belros. La reconocida marca internacional reforzará la oferta premium del centro con sus icónicas piezas de joyería y cristal. Asimismo, en próximas semanas, llegará a Marineda City la firma española de moda joven Brownie, que abrirá una nueva tienda en la planta 1.

Además, Marineda City anuncia la firma de dos nuevas enseñas vinculadas a la moda deportiva y urbana que llegan por primera vez a Galicia: Columbia Sportswear, la firma estadounidense de equipamiento deportivo, y New Era, especializada en gorras y moda streetwear. Ambas se incorporarán en la primera planta del centro comercial.

Con estas nuevas aperturas, Marineda City da un nuevo paso en la renovación y ampliación de su oferta, apostando por marcas de prestigio y propuestas diferenciales que conectan con las tendencias actuales de consumo.