Abre en A Coruña una nueva peluquería para sentirte como Barbie: "El rosa es un color que transmite mucha alegría"

Hace ya 21 años que Ana María llegó a Madrid, tras abandonar su país, Rumanía, para emprender un nuevo proyecto de vida. Allí montó su propio negocio de peluquería cuando, en un viaje a A Coruña, una escapada exprés aprovechando un puente, sintió una conexión profunda con la ciudad.

En ese viaje de amigos también conoció a su pareja, con quien ahora comparte una bonita historia de amor. "Me encantó la ciudad, me presentaron a un chico y me enamoré", confiesa al otro lado del teléfono.

Todo al rosa: así es la peluquería 'La Vida en Rosa'

Peluquería 'La Vida en Rosa' Cedida

La historia de Ana María no es una historia cualquiera. Tras meditarlo y pensarlo mucho, decidió dejar atrás su vida en Madrid para comenzar una nueva etapa en A Coruña y abrir un nuevo negocio de peluquería.

La Vida en Rosa es el nombre que esta mujer de 43 años eligió para su emprendimiento, y no es casualidad. "Me encanta el rosa desde siempre, he pasado por muchas cosas personales y es un color que me transmite mucha alegría. Incluso tengo el pelo teñido de rosa", comenta con entusiasmo.

Siguiendo el lema de Barbie, "puedes ser lo que quieras ser", Ana María afronta con ilusión esta nueva etapa que desarrollará en el número 199 de la avenida Finisterre. "El jueves celebramos la inauguración y el viernes ya comenzamos a trabajar", explica.

Mañana jueves, a partir de las 19:00 horas, el rosa lo inundará todo en esta peluquería, próxima a la Ronda de Nelle. "Vamos a dar un regalito a las 100 primeras personas y también ofreceremos algo de comida, con la idea de que los vecinos nos vayan conociendo un poco", añade.

En este sentido, La Vida en Rosa ofrecerá una amplia variedad de servicios de estética y para el cuidado del pelo. "Me gustan todo tipo de cortes y también me adapto a los gustos de mis clientas, desde una señora mayor de 80 años hasta una más jovencita".

Ana María está ultimando los últimos detalles para que La Vida en Rosa se convierta en la nueva peluquería de confianza de todos los coruñeses. "Tengo mis miedos dentro siempre, pero soy muy echada para adelante", afirma con seguridad.

Sus clientas de Madrid la siguen llamando con nostalgia, pero ahora esta etapa promete nuevas historias y aventuras. La Vida en Rosa abrirá el viernes, con una pequeña inauguración mañana jueves, a partir de las 19:00 horas.

El horario será de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas, y los sábados de 09:00 a 14:00 horas.