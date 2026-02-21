Dos formas de alargar la vida de la ropa en A Coruña: marcas a precio "razonable", compromiso social

Variedad de prendas de segunda mano en la tienda Orzán de A Coruña. Quincemil

En la ciudad donde nació el gigante textil Inditex la ropa se adquiere en las tiendas de sus marcas y en los establecimientos de otras empresas, en centros comerciales y en negocios de barrio; con nuevas colecciones y de otra temporada, prendas recién etiquetadas y de segunda mano, a estrenar y usadas. Todo cabe en el consumo democrático de la moda.

Comprar ropa ofrece alternativas en A Coruña, opciones acordes con los gustos, deseos, necesidades y capacidades de los consumidores. El mercado de segunda mano (no confundir con vintage en el sentido antiguo o añejo que se atribuye a épocas pasadas) lo representan tanto negocios especializados como iniciativas sociales, ambos comprometidos con la sostenibilidad de la industria textil.

En el mismo ámbito están también los mercadillos o eventos especiales, encuentros de uno o más días entre proveedores y clientes en un lugar concreto que suelen llamar la atención y crear expectación, como ocurrió en 2025 en un hotel de A Coruña con largas colas de curiosos para acceder al interior.

Las redes sociales, a través de recomendaciones de influencers y youtubers, se suman a la promoción de este sector sin distinguir ofertas, con cabida en un mismo vídeo para la tienda especializada con miles de referencias de marca y para el comercio que se nutre de donaciones o restos de stock con otras tantas prendas.

"Calidad a precio accesible"

De Orzán 76 a Cordelería 2, aunque con el mismo nombre, Orzán. Fran Gómez es el dueño de esta tienda, y conoce al detalle, además del sector, "todas y cada una" de sus piezas de ropa y complementos. Hay miles.

Salvo que sea "algo muy especial", no recoge ni compra ropa a ningún gran proveedor que la mueve por kilos y en cajas desde Estados Unidos, Alemania o el norte de Europa. "Si no la veo no la compro". La busca él mismo, ese es su "secreto".

Cazadoras y pantalones en la tienda Orzán. Quincemil

Asegura que en su tienda "no hay nada de gama baja, nada que no sea de calidad". Cazadoras, pantalones, blusas, botas, abrigos, gorras, bolsos. Piezas de colección de Prada, Celine o Gucci, vaqueros de los años 80 y 90 de marcas que ya no existen, también del año pasado. "Es ropa cara que aquí se puede comprar a un precio razonable".

Un jersey de Kenzo que costó 1.000 euros se adquiere en Orzán por algo más de 100. Jeans a partir de 25 euros. Una gorra de Prada de edición limitada que en seis meses pasó de 400 a 600 euros ahora vale 280 en A Coruña.

"La ropa de segunda mano siempre ha existido, pero ahora la gente ya no le tiene prejuicios" Fran Gómez, propietario de la tienda Orzán, de ropa de segunda mano

Parte de la ropa de este establecimiento procede de muestrarios de ropa de marca de temporadas pasadas, alguna incluso de hace décadas; un 30% aún tiene la etiqueta. Fran Gómez la revisa, la plancha y la cuelga.

Por su establecimiento, dice, pasan "de jóvenes de 14 años a señores de más de 70", que además se toman tiempo en buscar y curiosear. Vienen clientes de otras ciudades gallegas. “La segunda mano siempre ha existido, pero ahora la gente ya no tiene prejuicios hacia ella”.

¿Qué buscan? "Prendas buenas, bien cosidas, no con estampados que se borran al tercer lavado". "Calidad a precio asequible", sentencia el comerciante. Si el bolsillo no da para algo nuevo, vale la segunda mano en buen estado.

Moda sostenible, economía circular, inclusión social

Unas 100.000 prendas y 47 millones de kilos de ropa recogida. Este volumen lo moviliza al año Arroupa (son datos de 2024), una iniciativa sin ánimo de lucro impulsada desde 2016 por Cáritas Diocesana de Santiago con el objeto de "normalizar la entrega de ropa a personas necesitadas".

Lemas que fomentan el reciclaje de ropa en una tienda de Arroupa. Quincemil

Casi el 30% son donaciones de particulares destinadas a personas en riesgo de exclusión social, a las que se les garantiza "el acceso digno y gratuito a ropa de calidad". "Moda sostenible accesible a toda la ciudadanía. Economía circular mediante la recogida, reutilización y reciclaje de ropa usada", recalca Isabel Fraga, gerente de Arroupa.

También se reciben restos de stock de marcas y tiendas por cambio de temporada o por cierre de actividad. Aunque es prioritario el fin de dar una segunda vida a las prendas, el proyecto ofrece complementos y ropa con muy poco uso o que no llegó a estrenarse, "seleccionada bajo criterios de calidad y sostenibilidad". Para mujer, hombre y niño, para todos los públicos y todas las edades.

"Arroupa es moda sostenible accesible a toda la ciudadanía. Cada vez más, los jóvenes eligen esta ropa por su compromiso medioambiental y de inclusión social" Isabel Fraga, gerente de Arroupa

Arroupa tiene tiendas en la calle Barcelona de A Coruña, en Santiago, Pontevedra, Carballo y Vilagarcía de Arousa. Emplea a 39 trabajadores, más del 80% personas en situación o riesgo de exclusión social a las que "facilita su tránsito hacia un empleo ordinario".

En Santiago tiene una planta de preparación para reutilización y reciclaje textil que gestiona la clasificación y distribución de las prendas "asegurando entregas semanales o diarias según las necesidades de cada tienda". También en Santiago está en construcción otra nave que multiplicará por cinco la capacidad de procesado con la previsión "de tratar hasta 10.000 toneladas de ropa al año y reforzar significativamente el empleo inclusivo".

Isabel Fraga, gerente de Arroupa, en el centro con chaqueta oscura. Cedida

El precio medio en las tiendas es de 4,60 euros, aunque depende del estado, composición y calidad de la prenda. "Cada compra representa una decisión consciente, que contribuye a la inclusión social y a la sostenibilidad ambiental", señala Isabel Fraga.

Su catálogo atrae a personas de perfiles muy variados: "Desde quienes necesitan ropa asequible hasta clientes jóvenes y adultos conscientes de la sostenibilidad social y ambiental. Cada vez más, los jóvenes eligen Arroupa por su compromiso medioambiental y de inclusión".

Actualmente Arroupa está asociada a Moda re-, cooperativa social sin ánimo de lucro impulsada por Cáritas y líder en España en la gestión integral del residuo textil.

Arroupa no es el único ejemplo de moda circular en A Coruña con fines sociales. Con dos establecimientos en la ciudad (en Os Mallos y el Agra do Orzán), RevisTT promueve la reutilización de prendas de "estilo urbano contemporáneo y atemporal" y emplea a personas con algún tipo de discapacidad.