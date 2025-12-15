¿Cómo son las cestas de la Navidad 2025 en A Coruña? Los ibéricos y los turrones, protagonistas

Las cestas de Navidad son un detalle muy codiciado. Muchas pequeñas y grandes empresas reconocen el trabajo de sus empleados a lo largo del año con un detalle que se complementa, en ocasiones, con las famosas cenas navideñas. Una forma de terminar el año con buen sabor de boca, esperando todo lo que vendrá a nivel laboral en el siguiente.

Una de las más famosas es la de Inditex. La multinacional gallega les da a sus trabajadores una selección de productos que ponen el foco en la gastronomía gallega: desde patés y vinos hasta su famoso pollo en lata. Un lote de artículos que este año están valorados en 200 euros.

Pero, más allá de Inditex, ¿cómo son las cestas que entregan las firmas de A Coruña? La subida de los precios ha llevado a algunas firmas a reajustar los productos que incluyen en este detalle navideño para sus empleados, mientras que otras han apostado por mantender la cantidad y la calidad abonando un precio más elevado.

El jamón, el cacao o los productos navideños cuestan más que el año pasado. Algo que afecta a la cesta de la compra de los hogares gallegos, pero también a la cesta de Navidad: algunas empresas, de hecho, comienzan a entregar otro tipo de regalos a sus empleados.

¿Qué productos son los que más se incluyen?

Los ibéricos y los productos típicos de la Navidad son un clásico que nunca falla. "Los dulces navideños como turrones, polvorones o bombones, junto con quesos, embutidos y bebidas típicas como espumosos, vinos o licores siguen siendo los grandes protagonistas", informan fuentes de Vegalsa-Eroski.

La compañía, que cuenta con una amplia exposición de cestas listas para llevar y también las personaliza, señala que los clientes apuestan cada vez más por productos gallegos, "muy valorados en estas fechas y con una excelente acogida".

"Algunas empresas incluyen cestas infantiles destinadas a empleados con hijos pequeños Fuentes de Gadisa

Otra tendencia que ha notado en este caso Gadis es el aumento en la demanda de cestas sin gluten, veganas y productos ecológicos, así como de propuestas personalizadas. "También algunas empresas incluyen cestas infantiles destinadas a empleados con hijos pequeños", explican desde la empresa con sede en Betanzos.

Vegalsa-Eroski, además, señala que las propuestas para mascotas son "muy demandadas" últimamente. "También elaboramos cestas de frutas frescas, ideales para quienes buscan un detalle saludable y diferente", añaden sobre otras ideas menos habituales que poco a poco van calando en el consumidor.

Los productos estrella, sin embargo, siguen siendo los ibéricos, con una tendencia hacia los salados. En MonteGómez Delicatessen señalan precisamente que lo que más se pide son jamones ibéricos, quesos clásicos, gallegos e internacionales, chorizo, salchichón, cecina, paleta o lomo.

Más allá de estos artículos, no fallan tampoco aquellos con sabor a Navidad. "Turrones, mantecados, polvorones, panettone, bombones, vinos tintos, champagne, licores, conservas de pescado, mejillones, bonito, patés, foie...", enumeran los responsables de este negocio de A Coruña.

Cestas a medida

Muchos distribuidores disponen de cestas tipo listas para llevar. Así, con un gran abanico de precios, ofrecen a los clientes la posibilidad de elegir aquella que más se adapta a sus necesidades y llevársela sin necesidad de decidir qué quieren incluir.

Fuentes de Gadisa explican que las grandes empresas suelen realizar sus pedidos con antelación, mientras que las pymes acostumbran gestionarlos en las últimas semanas de la campaña. "En cuanto a los clientes individuales, aunque algunos solicitan directamente, la mayoría prefiere hacerlo en el punto de venta", añaden estas fuentes, que concretan que la gran variedad de productos convencionales y referencias gourmet de la que disponen les permite atender "perfiles de consumidores muy diversos".

Eroski Center e Hipermercados Eroski, por su parte, disponen de una oferta amplia para clientes "que buscan un regalo navideño cuidado y accesible". Así, tienen tanto cestas listas como un servicio de asesoramiento para que cada persona elija el detalle perfecto para familiares, amigos o compromisos profesionales, con propuestas tradicionales o más innovadoras.

"La Navidad sigue siendo un momento especial y las familias continúan apostando por este tipo de regalo, que conserva su atractivo año tras año" Fuentes de Vegalsa-Eroski

Una de las responsables de MonteGómez confirma que, en su caso, la gran mayoría de las cestas son personalizadas sobre presupuesto. Los encargos en esta tienda coruñesa comienzan en septiembre y, este año, las cestas mantienen el tamaño con un mayor gasto que asumen pequeñas y grandes empresas, así como personas que optan por ellas para regalos individuales.

"Ofrecemos cestas ya preparadas y un servicio totalmente personalizado, lo que nos permite adaptarnos a cada presupuesto. Así, cada cliente puede crear su regalo ideal, desde opciones básicas hasta cestas más completas, sin renunciar a la calidad ni a la variedad", explican por su parte fuentes de Vegalsa-Eroski respecto a la forma en la que afrontan la subida de precios.

Las mismas fuentes señalan que aunque el cliente revisa más su presupuesto, "especialmente en estas fechas", el gasto se mantiene. "La Navidad sigue siendo un momento especial y las familias continúan apostando por este tipo de regalo, que conserva su atractivo año tras año", explican.