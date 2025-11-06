Marineda City en A Coruña incorpora las marcas K-tuin y Starbucks a su nueva oferta

Con la apertura al público de su ampliación, Marineda City, centro comercial propiedad de MERLIN Properties, está experimentando una renovación de las firmas presentes en su oferta. Así, se han incorporado recientemente dos marcas de segmento premium como son K-tuin y Starbucks.

K-tuin, distribuidor oficial de productos Apple y servicio técnico autorizado de Apple, ha abierto una tienda de 200 metros cuadrados en la plaza Emilia Pardo Bazán, donde encontrar toda la gama de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, Apple TV, HomePod y accesorios para dispositivos Apple. Su inauguración generó gran expectación entre el público que hizo largas colas para lograr los mejores descuentos.

Por su parte, Starbucks ha estrenado su nuevo concepto de establecimiento con una excelente ubicación en la zona recientemente inaugurada del centro comercial. Situado en la planta 1, Starbucks vuelve a estar presente en Marineda City con un local de 175 metros cuadrados, que incluye una amplia terraza y que se encuentra en el espacio dedicado a la moda del centro comercial.

Más aperturas de moda, deporte y hogar

También ha inaugurado un espacio pop-up en la planta baja la marca gallega de moda tendencia Cero de Costa. Y en la planta 1 han abierto Geek Atmosphere, referente europeo en la venta de productos licenciados de franquicias como Marvel, Harry Potter y Disney, entre otros, y USA Fitness, tienda especializada en suplementación deportiva y alimentación.

En la plaza exterior del centro comercial ha inaugurado su primera tienda en Galicia y cuarta en España la cadena de hogar y decoración, Hôma. Con más de 2.500 metros cuadrados, Hôma cuenta con una extensísima gama de referencias en decoración, desde artículos de cocina, textil y decoración infantil, hasta organización, limpieza y baño.

Además, la marca Arte en la Mesa ha abierto un pop-up, en el que encontrar todo tipo de menaje. Con estos nuevos puntos de venta, Marineda City sigue consolidándose como referente en la categoría dedicada al hogar sumando las insignias que están más de moda.