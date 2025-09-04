A Coruña vive un boom de barberías: las tendencias de los futbolistas e influencers, lo más pedido

El inicio de la temporada de septiembre, con su vuelta a la rutina tras las vacaciones e incluso con la vuelta a las clases, es también en cierto modo el inicio del año no natural en los biorritmos de muchos coruñeses.

Una de las actividades más cotidianas tanto para hombres como para mujeres es la de ir a cortarse el pelo. La frecuencia varía según los gustos de cada uno, y el tipo de corte también. Desde un low fade, a un mullet, pasando por otros más transgresores, los que simplemente quieren raparse la cabeza a un número concreto, o los que van a retocarse el flequillo y las patillas.

Todo esto, se suma además a otros servicios, cada vez más demandados, como arreglos de barbas o similares. Precisamente, este sábado se celebra el Día Mundial de la Barba.

Ir a la barbería se ha convertido en un acto cotidiano, cada vez más intrínseco en nuestras rutinas. Y por eso, este sector ha experimentado un incremento del número de establecimientos. Desde los que atiende el propio barbero, que asume el rol de empresario, hasta los locales más medianos con tres, cuatro o cinco barberos atendiendo y dejando, en perfecto estado de revista, a sus clientes.

Fijarse también en lo que hacen los ídolos

Los referentes varían de nombre e identidad, pero no de tendencia. Eso es algo que impacta de lleno en las tendencias que se le solicitan a los propios barberos, como el caso de Luis, responsable de A Barbería Coruña tanto en las Pajaritas como en Os Rosales, y de Pequekids.

Por sus manos es habitual que pasen jugadores del Real Club Deportivo, o del Deportivo Liceo, e incluso de Basquet Coruña. Los cortes que les hace, acaba reproduciéndose con el paso de las semanas a infinidad de clientes, muchos en un sector más adolescente, a los que cada innovación de David Mella, por ejemplo, les hace dar un giro a su estética y tener que convencer en casa a papá y mamá que quieren ser como el santiagués.

"Crean tendencia, hazme el corte de Messi, Ronaldo y más es habitual escucharlo. Cuando un corte lo lleva un futbolista muy destacado, eso empuja mucho a su elección final. Por eso se hacen esos cortes también, para crear tendencia y que la gente lo pida", confirma en conversación con Quincemil.

A Barbería Coruña ofrece todo tipo de servicio; "desde jubilado hasta bebé. Taper fade, mullet, etc. Abarcamos un poco todas las tendencias que llevan los futbolistas, artistas, famosos".

Los clientes piden, sobre todo, los degradados: “Hoy en día están muy por encima de todo, junto al mullet, incluso el mohicano, pero sobre todo, cualquier corte que lleve un degradado bien sea en pico o redondo, triunfa”.

Las aperturas para Luis es una buena noticia porque el sector crece y los clientes "le dan importancia” a su sector. Antes, "se iba por obligación o porque el pelo estorbaba", pero ahora, confirma según la sensación de sus clientes, "a gente se forma más, mucha escuela. Hoy se ve a un barbero como un artista, un profesional, una profesión de la que se puede vivir".

En la Avenida de Finisterre 192 se encuentra otra barbería, Boni, que atiende Boniek desde hace bastantes años y donde ahora también aprende el oficio su hijo Víctor. Para ambos, las aperturas son buenas noticias: "Creemos que podemos aprender mucho entre nosotros ya que todos tenemos el mismo objetivo y uno de ellos es satisfacer al cliente. Teniendo en cuenta que cada barberia, y cada barbero tiene un estilo propio y diferente a nosotros nos parece estupendo que cada vez más personas quieran aprender la profesión, y con ello el sector crezca mucho más", comenta en charla con Quincemil.

Sus clientes, lo más normal es que le pidan "corte de pelo, en sus diferentes variantes pero es lo que más solemos realizar. Teniendo en cuenta que suele ser lo que más se cortan a menudo las personas, llegando a haber clientela que acude a cortarse el pelo todas las semanas", responde Víctor.

Al igual que Luis, constata la tendencia que imprimen los futbolistas, e incluso, los creadores de contenido. El mismo llegó a atender a uno.

"Los últimos casos que tuvieron más éxito son los de Kai Havertz, y Richard Rios. El jugador alemán, que llevó el pelo de altura media y rizo durante mucho tiempo, un día en la temporada 22/23 se rapó, y eso generó mucho éxito en el mundo de la barbería. De hecho durante mucho tiempo, la mayoría de jóvenes al corte de pelo rapado, lo llamaban el corte de Havertz", señala.

El otro caso fue este año, gracias al éxito y auge que tuvo el Palmeiras durante el mundial de clubes, las personas se empezaron a fijar en el corte de pelo que llevaba Richard Rios, con una estética más larga y con mechas platinadas por todo el pelo. También destacaba un pequeño degradado en las patillas. Muchas personas a día de hoy cuando acuden a la Barbería piden el corte de Richard", explica de una forma didáctica.

La formación, un aspecto clave

El cortar el pelo puede llegar a parecer sencillo, pero tiene una técnica detrás que se aprende a base de estudio, y de horas de prácticas. Por eso, las diferentes academias y escuelas ponen en marcha sus cursos para formar, de la mejor manera posible, a los futuros barberos.

Gabriel Prego es un coruñés que se ha formado con profundidad en este ámbito."Estudié el curso en Formas, y también el ciclo de Peluquería y Estética, y cuando acabé estuve cortando el pelo por mi cuenta, en mi casa, y yendo a casas de clientes", explica en conversación con Quincemil.

"Hay gente que ve tutoriales de Youtube y eso no llega" Gabriel Prego, barbero

Justamente ese favor, el de poder acudir al domicilio, es diferencial a día de hoy. Las obligaciones a veces impide que el cliente se pueda desplazar, y por ello, la comicidad de no tener que moverte del salón de tu casa, que contrarresta con la necesidad posterior de limpiar los restos de pelo, se ponen en una balanza para que el cliente pueda priorizar una, u otra.

De todas formas, Gabriel también pone el foco en un factor, que es la falta de formación en algunos profesionales.

"Hay gente que ve tutoriales de Youtube y eso no llega, puede acabar generando una situación muy compleja al cliente. El corte de pelo genera seguridad, autoestima, si no te ves bien, no te vas a sentir bien. Es importante formarse, importante aprender y seguir aprendiendo aunque estes ejerciendo, por ti pero por la responsabilidad que te confía tu cliente", sentencia.