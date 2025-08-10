Tintorerías Perú, en A Coruña: "El mismo producto líquido limpia peor ahora que hace 20 años"

Darío Enríquez y Sonia Cambre, en el interior de Tintorerías Perú, en A Coruña. Quincemil

El origen de la tintorería Perú de A Coruña no está en Perú, sino en Madrid. El padre y el tío de Darío Enríquez, carpintero uno y propietario de un garaje el otro, viajaron a la capital para visitar a un pariente. Allí apostaron por el emprendimiento en cuanto vieron el éxito que tenía el familiar con una tintorería ubicada en... la plaza del Perú.

De vuelta a A Coruña, manos a la obra. En el número 34 de la calle Varela Silvari inauguraron la primera de las tiendas de lo que se convertiría en la franquicia Tintorerías Perú. Corría el año 1964.

En la plaza de Lugo, en Villa de Negreira, avenida de Hércules, División Azul, José González Chas, el Centro Comercial Cuatro Caminos. Ahí ha habido una tintorería Perú. Hoy quedan dos, la de la plaza de Lugo y la de Varela Silvari. Y solo dos personas, Darío Enríquez y Sonia Cambre, trabajan para la empresa.

Bajo de Tintorerías Perú en la calle Varela Silvari de A Coruña. Quincemil

"Los años 90 fueron el boom de las tintorerías en la ciudad, había muchísimas, pero diez o quince años después quedaban un par de franquicias", compara el propietario, hijo de quien fundó el negocio hace 61 años.

Un año antes había abierto Pacy en el Agra do Orzán, donde conserva su negocio en la calle Alcalde Lens. La más antigua de A Coruña resiste, como Perú.

"Fuimos cerrando porque unas bajaron los precios y las demás no podíamos competir. Los que llegaron a la edad de jubilarse también cerraron", cuenta Enríquez.

Con esta dinámica en el sector, añade, "hoy encuentras una o dos en el centro de la ciudad, y te tienes que ir a los barrios para encontrar alguna tintorería más".

Perú, donde "casi nada" ha cambiado en el interior del bajo de Varela Silvari, ofrece servicios de tintorería, lavandería, secado y planchado, con variante exprés de 24 horas para quien le urja la limpieza de su ropa.

Ropa colgada en el interior de Tintorerías Perú. Quincemil

En temporada alta, como ahora en verano, puede haber hasta 40 pedidos diarios, que bajan "a 20 o 30" el resto del año. "Camisas y pantalones de caballero, más que los trajes" son las limpiezas y planchados más demandados.

Clientes, máquinas, productos

"El cliente no ha cambiado", asegura Darío Enríquez. Ni en tipo ni en volumen: "Hay quien viene todas las semanas o cada quince días, y sus hijos confían en nosotros".

Sí han cambiado, a mejor y también a peor, las herramientas de trabajo. "Las máquinas son nuevas y mejores, consumen menos, no tienen fugas", dice el propietario mientras señala tres lavadoras, tres secadoras y cinco máquinas de limpieza en seco al fondo de la tienda.

En cambio, matiza, no tiene la misma confianza en algunos productos de limpieza. "Los líquidos son peores. El de la misma marca no limpia igual ahora que hace 20 años, limpia peor".

"Venden que son más ecológicos, que les han quitado aditivos y sustancias contaminantes y que no son cancerígenos como los de antes. Pues mi madre y mis tíos, que trabajaron con aquellos productos, están bien de salud", expone el propietario de las longevas Tintorerías Perú.