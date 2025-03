Imprenta López, 140 años de encuadernaciones en A Coruña: "Siempre hemos trabajado para la ciudad"

Desde la invención de la imprenta por parte de Gutenberg en el siglo XV, poco ha cambiado en cuanto al mecanismo de este invento. Sin embargo, sus aplicaciones y el sector sí lo han hecho. Imprenta López, una empresa coruñesa fundada a finales del siglo XIX y que continúa operando hoy en día, ha sido testigo de buena parte de estos cambios.

Este 2025, esta compañía cumple 140 años. Sus inicios se remontan a 1885, cuando abrió Encuadernación Francisco López en la calle San Nicolás. Con los años, el nombre cambió a Imprenta López y también su ubicación y los servicios que ofrecía.

La empresa ha ido evolucionando con los tiempos y con la ciudad. A la encuadernación —que todavía realizan de manera artesanal— se han ido sumando la impresión offset y la digital.

Encuadernación artesanal en Imprenta López. Carmen G. Mariñas

Ahora, su taller se sitúa en el polígono de A Grela, donde cuentan con una nave de unos 500 metros cuadrados.

Alberto Boquete es su actual gerente, cargo al que accedió hace tan solo unos meses y que antes ocupaba Beatriz López. Desde su nueva sede explica que, de cara al 140 aniversario, la compañía está trabajando en "un cambio de imagen de la empresa para renovarnos".

A los servicios habituales de impresión sumarán novedades como la impresión directa en distintos materiales como textiles, una práctica habitual en la fabricación de merchandising con productos "100% personalizados".

A lo largo de sus más de cien años de vida, esta empresa ha visto la evolución de un sector en el que "se ha duplicado al velocidad de impresión, se ha mejorado la calidad y ha nacido la impresión digital con acabados muy diferentes que te permiten jugar con el color. Por ejemplo, el naranja en digital es muy complicado de conseguir, pero ahora ya se puede usar sin problema", explica el gerente.

Un vínculo estrecho con la ciudad

En estos 140 años, sus distintas ubicaciones antes de acabar en A Grela han pasado por la ya mencionada calle de San Nicolás, además de Riego de Agua o la calle Barcelona.

Imprenta López es una empresa vinculada estrechamente a la ciudad. Aunque muchos no lo sepan, basta un paseo por A Coruña para ver algunos de sus trabajos.

"Siempre hemos trabajado para la ciudad y para el Ayuntamiento de A Coruña en lugares como el Kiosco Alfonso, la sala de exposiciones de Palexco o Casas Museo como la de Picasso o la Casares Quiroga", explica Boquete.

Su trabajo de impresión se puede ver habitualmente en la tradicional muestra de 'Viñetas desde o Atlántico' que se celebra cada verano. Y su última aportación fue a la exposición 'A cidade das artes' que se puede visitar actualmente en el Kiosco Alfonso y en la que se exponen más de 150 piezas entre materiales artísticos, históricos y documentos de la Real Academia de Belas Artes.

Piezas de museo

Además de colaborar con estos espacios de exposición y museísticos, Imprenta López también forma parte de uno de los museos de la ciudad. Se trata del Muncyt que, desde su apertura en el año 2012, expone una prensa de 1884 que está fabricada con piezas de lo que un día fue un barco.

En su sede, Boquete explica que todavía conservan algunas máquinas de dorar o para hacer acabados. También cuentan con piezas de principios del siglo XX, como una máquina de Fundición Tipográfica Neufville que incluye unos cajones donde se guardan los tipos y que permitían elegir el tamaño de la tipografía o si se imprimía en negrita o cursiva.

Mueble de Imprenta López con distintos tipos utilizados en la impresión de inicios del siglo XX. Carmen G. Mariñas

Por el momento, no hay una fecha en el horizonte de una posible exposición de las maquinarias históricas de Imprenta López, aunque es algo que Boquete no descarta llevar a cabo. "Es un proyecto que me encantaría realizar. Nos gustaría poder enseñar toda la historia de la empresa", reconoce. Quizás esta sea la celebración del 150 aniversario.