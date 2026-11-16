Galicia presenta 59 proyectos a Impact Social Cup y se sitúa entre las cinco comunidades con más candidaturas

Galicia aporta 59 candidaturas a la tercera edición de Impact Social Cup, una competición de emprendimiento que busca impulsar proyectos capaces de responder a problemas sociales y medioambientales. La comunidad es la quinta de España con más propuestas presentadas, por detrás de Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunitat Valenciana, según los datos facilitados por la organización.

Las iniciativas gallegas forman parte de una convocatoria que ha recibido 2.157 candidaturas completadas de 38 países y que se abre por primera vez a Latinoamérica. El proceso de inscripción atrajo inicialmente a 7.768 proyectos, de los que esas 2.157 propuestas pasan ahora a evaluación.

España concentra el 50,6% de las candidaturas, con representación de las 17 comunidades autónomas, mientras que Colombia, Argentina, México y Chile encabezan la participación internacional.

El precedente de Aldealista

El emprendimiento gallego cuenta con un precedente en la competición. Aldealista, el proyecto impulsado por Juan Carlos Pérez para conectar personas con pueblos y favorecer la repoblación rural a través de la vivienda, el empleo y la vida en comunidad, ganó la edición anterior, celebrada en octubre de 2025 en el Madrid Arena.

Las 59 candidaturas gallegas de esta edición buscarán ahora avanzar en el proceso de selección. La organización evaluará las propuestas junto a fondos de inversión y entidades colaboradoras para elegir a los 64 semifinalistas, ocho por cada una de las áreas temáticas de la Copa.

La relación de Impact Social Cup con Galicia también tuvo continuidad el pasado abril con la celebración de Impact Campus Galicia en San Xoán de Río, en Ourense. El encuentro reunió a emprendedores y vecinos para trabajar sobre los retos del rural, con el impulso de la Xunta y la Deputación de Ourense, y acercar las propuestas de innovación a las necesidades del territorio.

Detrás de Impact Social Cup están el pontevedrés Tomás Garnelo y Carmen Pino. Ambos defienden una forma de emprender en la que la viabilidad económica vaya acompañada de una aportación social o medioambiental, y en la que resolver un problema forme parte del objetivo inicial del negocio.

Los semifinalistas, el 9/12

En el conjunto de la convocatoria, Salud y Bienestar es el área que reúne más candidaturas, con 483, seguida de Inclusión Social y Diversidad, con 347, y Educación y Empleabilidad, con 279. La competición también incluye propuestas de tecnología, comunidades sostenibles, cultura, desarrollo económico y energía. Los proyectos concurren en dos categorías, Impacto Cercano e Impacto Escalable.

El próximo hito llegará el 9 de diciembre de 2026, cuando se anunciarán los 64 semifinalistas en el Auditorio Joaquín Rodrigo de Las Rozas, en Madrid. La organización prevé reunir a 600 emprendedores y representantes de entidades en un encuentro que también contará con retransmisión en streaming.

La final está prevista para el 18 de junio de 2027 en The Garage, Autocine Madrid. Participarán 16 proyectos: uno por cada una de las ocho áreas temáticas en cada categoría. Será entonces cuando se conozca si alguna de las candidaturas gallegas logra tomar el relevo de Aldealista.