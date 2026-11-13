Nacho Dean, que recorrió 33.000 kilómetros por 31 países durante tres años, participará el próximo 19 de noviembre en el encuentro de sostenibilidad de Quincemil en el Club Cámara Noroeste

El primer español en cruzar el planeta a pie dará una charla en el Jueves Verde de A Coruña

Dar la vuelta al mundo caminando le llevó tres años, 33.000 kilómetros y doce pares de zapatillas. Ahora, el naturalista, explorador y divulgador Nacho Dean compartirá su experiencia en A Coruña. El primer español en completar esta aventura ofrecerá una charla en el Jueves Verde de Quincemil, que celebrará su tercera edición el próximo 19 de noviembre en el Club Cámara Noroeste.

Nacido en Málaga, Dean ha convertido la exploración en una forma de divulgar la importancia de proteger la naturaleza. Sus expediciones combinan los desafíos físicos y personales con un propósito ambiental: acercar al público la realidad del planeta y llamar la atención sobre la necesidad de conservarlo.

Su gran aventura a pie comenzó el 21 de marzo de 2013 en el kilómetro cero de la Puerta del Sol de Madrid. Salió rumbo al este y, tres años después, regresó al mismo punto desde el oeste. Entre ambos momentos recorrió cuatro continentes y 31 países, en una expedición que bautizó como Earth Wide Walk y que realizó en solitario para documentar el cambio climático.

La dimensión del reto contrasta con la sencillez de sus primeros pasos. Como ha relatado el propio explorador, aquella primera noche no llegó más lejos que el espacio entre Pinto y Valdemoro. Después vendrían miles de kilómetros, culturas y paisajes distintos, momentos de soledad y situaciones que pusieron a prueba su capacidad de adaptación.

La Expedición Nemo

Tras completar la vuelta al mundo a pie, Dean trasladó su mensaje al mar. Entre 2018 y 2019 llevó a cabo la Expedición Nemo, con la que enlazó a nado los cinco continentes mediante distintas travesías en aguas abiertas. El objetivo era sensibilizar sobre la conservación de los océanos y dar visibilidad a la necesidad de proteger los ecosistemas marinos.

Estas experiencias quedaron recogidas en los libros Libre y salvaje y La llamada del océano. También alimentan su actividad como conferenciante, en la que aborda los aprendizajes de sus viajes, la superación personal, la gestión de riesgos y el compromiso con el medio ambiente.

Su participación acercará esa trayectoria al público del Jueves Verde, el encuentro de Quincemil dedicado a la sostenibilidad y el impacto positivo que este año llega a su tercera edición. La cita reunirá en A Coruña, en el Club Cámara Noroeste, experiencias e ideas vinculadas al cuidado del entorno, la economía circular y la construcción de un futuro más sostenible.

A lo largo de los próximos días se desvelará el programa completo de la edición 2026 del evento, que tendrá lugar el jueves 19 de noviembre desde las 18:40 horas. Es posible apuntarse a través del siguiente enlace.