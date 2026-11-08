Las gemelas de Ames (A Coruña) que crean arte con su ropa: "Cada pieza hecha a mano narra una historia"

Son hermanas y siempre han ido de la mano. Las gemelas Siyi y Sixing Xu nacieron en China pero llevan en España desde que tenían 13 años. Y aunque han pasado por varias ciudades como Madrid o Zaragoza, ha sido en O Milladoiro, en Ames, donde han creado su propia marca de moda sostenible y artesanal para compartir con sus clientas su arte a través de prendas atemporales y cómodas.

Tuuinx nació en 2021 y en 2023 se consolidó con el lanzamiento de su primera colección completa y la apertura de un taller en O Milladoiro. Desde entonces, estas hermanas se han hecho un hueco en el slow fashion gracias a prendas diseñadas a raíz del movimiento artístico que ellas mismas crean para cada colección. Un aprendizaje continuo en el que su creatividad juega un papel fundamental.

"Hacemos pequeñas colecciones atemporales. Nos inspiramos en el arte, la naturaleza, los movimientos artísticos u obras de pintores. Creamos piezas limitadas, muchas son únicas", explican las hermanas de 31 años, que apuestan por telas naturales como el algodón o el lino para darle forma a sus prendas, que completan con botones de nácar, madera y coco.

Estilos diferentes

"Nos gusta el arte desde pequeñas, siempre pintamos. Después de terminar el Bachillerato Artístico en el IES Xunqueira I de Pontevedra vinimos a Santiago a hacer Diseño de Moda en la EASD Mestre Mateo. Cuando terminamos, llegó la pandemia y surgió la idea de crear una marca propia donde podamos mostrar nuestro propio estilo, que fusiona arte con moda y promueve la artesanía", explican estas emprendedoras.

Una trayectoria académica y profesional paralela que se refleja también en el nombre de su marca: Tuuinx hace referencia a la palabra twins (gemelas, en inglés), en la que han sustituido la "w" por dos "u" para hacer ver que son dos personas "únicas" (al igual que la firma y sus clientes) y a la que han añadido una "x" en referencia a la letra inicial de su apellido chino, que forma parte de su identidad.

Dos diseños de Tuuinx. Cedidas

Siyi y Sixing Xu explican que "cada pieza hecha a mano narra una historia". Una historia que también es la suya, ya que ambas han hecho siempre todo juntas: vinieron a España después de que lo hiciesen sus padres por trabajo, se formaron en la misma disciplina y ahora comparten un proyecto de vida y una empresa que sacan adelante entendiéndose a la perfección.

"Cada una tiene su estilo, somos parecidas pero diferentes. Con la marca, mezclamos los dos estilos. Aunque pueda haber opiniones distintas a veces, siempre sale adelante", explica Siyi , que se dedica más a la parte del patronaje, el acabado de las prendas y el pintado, mientras que Sixing hace corte y confección.

Proceso creativo de Tuuinx. Cedidas

Ambas están terminando la colección invierno-verano tras un mes de octubre en el que disfrutaron de unas "vacaciones trabajando". Una colección "más completa" que tendrá un nuevo estampado y tejidos diferentes, inspirada en un movimiento artístico que las dos diseñadoras han trabajado con mimo.

Un largo proceso creativo

Siyi y Sixing Xu comenzaron su proyecto poco a poco, primero en casa y después en el taller, encargándose siempre de todo el proceso: desde el diseño y el patronaje hasta el corte manual, la confección, la web o las fotos. "Los bordados están hechos a mano y los estampados los hacemos con pintura textil", indican las emprendedoras, que colaboraron con costureras hasta la pasada primavera.

Ambas hermanas trabajan duro para garantizar que el acabado de las prendas sea bueno y ofrecer a las clientas un producto de calidad. Los compradores pueden acercarse al taller para probar un vestido o un pantalón que les guste y, a partir de ese modelo, las responsables de la firma crean uno personalizado con un tejido diferente o el largo ajustado, pero siempre manteniendo el espíritu de Tuuinx.

La tienda de Tuuinx en O Milladoiro. Cedida

Y es que el recibimiento en O Milladoiro ha sido muy caluroso, sobre todo desde que los vecinos han descubierto el mundo artístico que se esconde en la Rúa Agro da Magdalena. "Tenemos clientes de otra zonas de España, y clientas de toda Galicia que vienen a probar las prendas. Hay que probarlas, queremos que la gente las toque para que vean si les gustan", explican las artesanas.

Las diseñadoras compran los tejidos en tiendas locales y, cuando no encuentran lo que quieren, apuestan por negocios de Portugal, Francia o Alemania. "Son tiendas que venden telas por pocos metros. Nosotras no compramos mucha cantidad sino poca tela de algo que nos guste", explican Siyi y Sixing Xu.

"Vemos mucha gente que es consciente de la importancia de la sostenibilidad, de comprar de forma sostenible. Cada vez hay más gente que valora la artesanía y quiere tener productos duraderos" Siyi y Sixing Xu, fundadoras de Tuuinx

La marca colabora, además, con dos tiendas de Santiago para las que diseña piezas exclusivas adaptadas al estilo de cada comercio y está presente en diversas ferias de arte, artesanía y moda sostenible. "Vemos mucha gente que es consciente de la importancia de la sostenibilidad, de comprar de forma sostenible. Cada vez hay más gente que valora la artesanía y quiere tener productos duraderos", explican las dos hermanas.

Precisamente, para que los artículos de la firma puedan usarse más a menudo, las diseñadoras apuestan por prendas flojas que se pueden combinar de muchas maneras. "Como en Galicia es difícil saber el tiempo de un día para otro, elegimos bien los tejidos de algodón. Al no seguir las tendencias industriales, son prendas que puedes poner en cualquier momento, de entretiempo", añaden Siyi y Sixing Xu.

¿Y están dispuestos los clientes a pagar por su ropa? "La idea es encontrar nuestro público objetivo. Mucha gente aprecia lo que hacemos, pero somos conscientes de que con este precio no todo el mundo puede comprar nuestras prendas", señalan las diseñadoras, que dedican muchas horas a crear cada pieza y a hacerla especial para quien la va a vestir.

Ilustraciones y arte

El arte de Siyi y Sixing Xu también se refleja en las ilustraciones y platos decorados que venden a través de la web de Tuuinx.

"Nos encanta el arte desde pequeñas. La marca es de diseño de moda, pero fusiona el arte con el diseño. Cuando tenemos más tiempo libre, hacemos ilustraciones y vendemos copias de las originales. Muchas tienen un toque gallego. Tenemos una colección de personajes con el traje tradicional de Galicia que fusiona con el estilo oriental", explican las jóvenes.

Siyi y Sixing Xu crean láminas y también bordan sus prendas a mano. Cedidas

La marca también cuenta con artículos de papelería como postales, láminas grandes o marcapáginas, además de hacer cuadros de pintura oriental por encargo. Unos productos que reflejan lo que sus clientas visten, ya que en ellos usan los estampados que diseñan cada temporada para sus prendas. Tuuinx también ofrece clases de acuarela para grupos reducidos.

Una forma de diversificar un negocio que sueñan con seguir manteniendo porque, explican, "la marca es el conjunto de las cosas que nos encanta hacer". Así, las emprendedoras quieren crecer pero sin convertirse en una gran empresa, de forma que puedan llegar a más personas e ir a ferias de fuera de Galicia sin perder la esencia y la raíz.

¿Y cuáles son los siguientes pasos? A Siyi y Sixing Xu les encantaría crear looks teatrales o para eventos, que "mezclen más el arte y el diseño", como los que se ven en las pasarelas de moda. Mientras, estas jóvenes diseñadoras que han encontrado en Galicia su casa siguen dando rienda suelta a su arte, ampliando colecciones y disfrutando, día a día, con su trabajo y pasión.