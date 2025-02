Ecoturismo y consumo ecológico, protagonistas de BioCultura 2025 en A Coruña

Contenido patrocinado

BioCultura, la feria de ecoturismo y productos ecológicos, celebrará en EXPOCoruña su sexta edicón en Galicia. Igual que en años anteriores, se espera que del 7 al 9 de marzo más de 15.000 personas se acerquen hasta las instalaciones a descubrirlo todo sobre la la alimentación ecológica, el ecoturismo y la salud natural.

Una de las grandes propuestas de este año será el ecoturismo, una forma de viajar que invita a sumergirse en el paisaje, cultura y gastronomía creando impactos positivos tanto en los ecosistemas como en la economía de cada zona. Este tipo de turismo se aleja de las masas a la vez que se acerca a lo más local, por eso Galicia se muestra como un área aventajada por sus maravillosa oferta.

Parques que son destinos en sí

En territorio gallego podemos integrarnos y disfrutar, por ejemplo, de estupendos parques naturales de alta montaña, a las orillas de ríos, entre valles y cumbres e incluso en medio del océano. Destacan As Fragas do Eume, famoso bosque atlántico en la provincia de A Coruña; el Complejo dunar de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán, con una súper duna móvil, en A Coruña; Baixa Limia–Serra do Xurés, con un pie en tierras ourensanas y otro en tierras portuguesas; O Invernadeiro, en el Macizo Central ourensano; la Serra da Enciña de Lastra, con su peculiar estilo calcáreo; y el Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, el único nacional e insular.

Reserva de la Biosfera

Cabe destacar que también estará presente en BioCultura con un expositor y diferentes actividades la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, que abarca un total de 116.724 ha repartidas en 17 concellos de la provincia de A Coruña. Su principal objetivo es el desarrollo del territorio, de sus empresas y de sus productos, mediante marcas de calidad, recuperación de actividades tradicionales, oportunidades de empleo y formación, iniciativas turísticas, conservación de recursos medioambientales y otros proyectos.

Por su parte, la Diputación de Lugo - también presente en el salón - gestiona las Reservas de la Biosfera Terras do Miño y Os Ancares Lucenses y Montes de Cervantes, Navia y Becerreá, con el fin de asegurar la protección del valor patrimonial, natural y etnográfico de dichos espacios, destacando el apoyo que la gestión de las Reservas ofrece a los proyectos de desarrollo sostenible que lidera la propia Diputación Provincial así como los abordados por los Organismos de Participación de las Reservas.

La gestión de estas reservas deriva de una labor de divulgación y educación ambiental para dar a conocer los valores ambientales de las Reservas de la Biosfera, trabajando directamente con centros educativos y colectivos diversos (adultos, colectivos con discapacidad o colectivos en riesgo de exclusión social), que muestran interés a través de la variada oferta que se propone en cuanto a actividades de divulgación ambiental como visitas, exposiciones y talleres dirigidos a todos los grupos de edad.

Déficit de naturaleza

Licenciado en Medicina y Cirugía, licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, máster en Dirección y Gestión Clínica, Salvador Ramos también es el director médico del Centro de Talasoterapia Talaso Atlántico en Oia (Pontevedra) y codirector de los Cursos de Verano de la Universidad de Santiago de Compostela. El experto participará en las actividades paralelas de la feria con una ponencia que tendrá como eje principal el déficit de naturaleza.

"El déficit de naturaleza se manifiesta con un mayor riesgo de padecer enfermedades y de una mortalidad prematura", manifiesta, "Pero eso hay que demostrarlo y hoy podemos hacerlo a través de diferentes estudios que corroboran que la exposición a espacios naturales no solo mejora nuestro estado de salud y bienestar, sino que disminuye las tasas de morbilidad y mortalidad".

En relación a ese ecoturismo ya mencionado, es importante que viajar y adentrarse en el mundo no sea algo ligado al ocio y a la cultura sino también a la salud. "Sumergirnos en el mundo natural contribuye también a reducir el sedentarismo y el sobrepeso, estimula nuestro sistema inmunológico y mejora nuestra salud mental", añade el experto.

Ecogastronomía: aprender a comer

"El ecoturismo va muy ligado a la ecogastronomía", afirma Ángeles Parra, directora de BioCultura, "El ecoturista busca siempre restaurantes, hoteles y espacios en los que saborear los alimentos y las recetas tradicionales de cada lugar, pero siempre procedentes de la agricultura y la ganadería ecológicas". Es por ello que existe una retroalimentación entre el ecoturismo y el sector ecológico.

En este sentido, BioCultura A Coruña 2025 va a tener expositores y actividades diversas en las que están muy presentes la ecogastronomía gallega y las posibilidades de hostelería y hotelería que ofrecen las cuatro provincias gallegas. "Las instituciones de Galicia están volcadas en promocionar una forma diferente de viajar y de conocer y BioCultura A Coruña 2025 es un reflejo de todo ello", asegura la directora de la feria. Una de las grandes citas de esos días será el showcooking ecogastronómico de la feria a cargo de la Diputación de Coruña con su campaña "A provincia que sabe" dará a conocer recetas y productos coruñeses con sesiones con prestigiosos chefs de la provincia, catas, talleres... y mucho más.