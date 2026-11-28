Los gestores administrativos de Galicia quieren dejar claro que la nueva medida que el Gobierno de España pretende implantar "no va a liberar" a los trabajadores autónomos del pago del IVA ni supone un ahorro en el impuesto.

"El sistema anunciado no elimina el IVA de las facturas, sino que establece otras formas de calcular los pagos. Además, podría perjudicar la liquidez de algunos profesionales", advierte Bárbara Vega, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia, a este medio.

Seguirán pagando el IVA

El Consejo de Ministros aprobó esta semana la creación de un régimen especial voluntario para autónomos: aquellos que facturen menos de 85.000 euros al año podrán presentar una única declaración anual de IVA en lugar de las cuatro autoliquidaciones trimestrales habituales.

Sin embargo, Bárbara Vega puntualiza que, en la práctica se mantienen las obligaciones fiscales actuales, aunque los autónomos no tendrán que presentar las liquidaciones cada trimestre, sino una vez al año: los pagos de abril, julio y octubre los generaría la Agencia Tributaria.

"No supone ningún ahorro. Y el nuevo sistema de liquidación de IVA no equivale al IVA franquiciado europeo", aclara la experta, antes de añadir que tampoco elimina la obligación de cobrar IVA ni las tareas contables, solo establece un cambio de fechas y otra forma de calcular los pagos.

Este nuevo régimen, alerta Bárbara Vega, puede resultar perjudicial si la facturación cae respecto al año anterior o es estacional. "El otro día nos consultaba una persona: "Yo tengo un hotel que cierro el 6 de enero y no lo vuelvo a abrir hasta abril. ¿Voy a tener que pagar el 25% del IVA cuando no he generado nada?" Le dijimos que, si se acoge a esta norma, que es voluntaria, pagaría IVA aunque no lo hubiese generado".

El ajuste se realizaría en la liquidación del cuarto trimestre, que se presenta en enero. No obstante, la espera puede afectar a la liquidez, puesto que las devoluciones de IVA suelen tardar varios meses.

"Actualmente puedes solicitar un fraccionamiento, un aplazamiento por si tienes problemas de liquidez, pero con ese nuevo sistema no puedes porque es Hacienda la que te cobra directamente. No tienes que presentar liquidación, sino que Hacienda te la calcula y te cobra directamente, y no podrías fraccionar esos pagos", agrega.

¿Alivia la carga burocrática?

Preguntada sobre si este sistema aliviaría la carga burocrática de los autónomos, Bárbara Vega responde que los autónomos se olvidarían de la presentación trimestral de ese modelo, pero no de las obligaciones de registro y contabilidad.

"La contabilidad es obligatoria. Seguirían siendo necesarios los libros de registros y también se mantendrían las retenciones de esas facturas de alquiler y el IRPF de las nóminas de los trabajadores todos los meses. Eso van a tener que seguir haciéndolo".

Reclaman una solución real

La solución, según Bárbara Vega, pasa por "implantar un régimen de IVA franquiciado de carácter voluntario", puesto que "simplificaría mucho la gestión". Además, "hay una directiva europea. España está obligada a cumplir y no está cumpliendo".

La experta también reclama que se agilicen las devoluciones del IVA y de otros impuestos con el objetivo de "dotar de liquidez a los pequeños autónomos".

Asimismo, la miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia solicita la atención administrativa sin cita y la reducción de las duplicidades burocráticas, "en un momento donde las distintas administraciones públicas es fácil que se interconecten".