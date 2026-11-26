Es oficial: nueva ayuda de hasta 68.000 euros con pago anticipado para rehabilitar viviendas en estos municipios

Buenas noticias en materia de vivienda. La Xunta de Galicia convocará antes de finales de año las ayudas para la rehabilitación de inmuebles de titularidad municipal, para infravivienda y para reformas en edificios y viviendas por un importe total de 25,4 millones de euros.

La subvención, que forma parte del Plan de Vivenda 2026-2030, se articulará en tres líneas de ayudas: rehabilitación en edificios residenciales y de viviendas, rehabilitación de edificaciones de titularidad municipal e infravivienda.

Propietarios particulares

La primera línea de ayudas de la Xunta, dirigida a propietarios particulares, se estructurará en dos líneas de actuación.

La primera línea financiará intervenciones de rehabilitación integral de edificios de viviendas o viviendas unifamiliares.

En este caso, las actuaciones para mejorar la seguridad podrán alcanzar ayudas de hasta 8.000 euros. En las intervenciones para mejorar la habitabilidad, sostenibilidad y accesibilidad, cuentan con hasta 20.500 euros por vivienda, con límite del 80% del coste de la actuación en ahorro energético superior al 60%.

Por otro lado, la segunda línea está dirigida a rehabilitaciones de viviendas particulares situadas en edificios.

En este caso, los importes máximos de ayuda para accesibilidad serán de hasta 18.000 euros por vivienda, con límite del 80% del coste subvencionable. Y, en el caso de las ayudas para mejorar la habitabilidad y sostenibilidad, hasta 7.500 euros por hogar, con límite del 40% del coste subvencionable.

Las bases de la convocatoria prevén la posibilidad de que los beneficiarios reciban pagos a cuenta de hasta el 80% del porcentaje subvencionado correspondientes a los pagos justificados, así como la posibilidad de solicitar anticipos de hasta el 50% del importe total de la ayuda.

Titularidad municipal

En el caso de las ayudas dirigidas a los ayuntamientos para rehabilitación de inmueble de titularidad municipal con destino al alquiler a precio regulado, el presupuesto total ascenderá a 2,1 millones de euros.

"Podrán beneficiarse los concellos de menos de 30.000 habitantes que dispongan de viviendas de su propiedad o de inmuebles susceptibles de transformarse en vivienda, que deberán ser cualificadas como viviendas protegidas de promoción pública con carácter permanente", informa la Xunta.

No se exigirá la calificación ni el destino para el alquiler en los municipios con menos de 10.000 habitantes, cuando la vivienda esté destinada al desarrollo de acciones de impulso demográfico, incluidas aquellas dirigidas a fijar o ampliar la población residente en ellos.

Las ayudas podrán alcanzar hasta el 95% del presupuesto de las obras, hasta un máximo de 65.000 euros por edificación o vivienda rehabilitada.

La cuantía puede alcanzar los 68.000 euros en el caso de edificaciones o viviendas situadas en una zona histórica, en la zona de los Caminos de Santiago o la Ribeira Sacra o en una zona declarada Zona de Regeneración Urbana de interés autonómico.

Infravivienda

En último lugar, la Xunta ayudará a los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes a mejorar la habitabilidad de las viviendas existentes en su municipio. Esta convocatoria está dotada con 370.000 euros, y la cuantía máxima es de 15.000 euros por hogar.

Los concellos se encargarán de solicitar y ejecutar estas ayudas. El importe puede alcanzar el 95% del coste y podrán subvencionar:

La reforma o rehabilitación de elementos exteriores

La mejora de las condiciones estructurales y de seguridad

La mejora de la accesibilidad de la edificación o de las viviendas

La mejora de la habitabilidad

"Dentro de estas últimas, será subvencionable la ejecución de obras que eviten la entrada en el edificio del gas radón o la adopción de medidas que garanticen su eliminación del interior de las viviendas".