Ya entró en vigor: los trabajadores tienen derecho a un permiso pagado de hasta 10 días si fallece un familiar

La ciudadanía recibió hace unos días la noticia de la ampliación del permiso retribuido por fallecimiento de un familiar, que pasa de dos a diez días en caso de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiares de primer grado de consanguinidad. El anuncio generó numerosas reacciones positivas entre los ciudadanos, que han mostrado su apoyo a esta medida.

La propuesta fue anunciada el pasado 23 de noviembre mediante una carta firmada por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y la gallega Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ayer, miércoles 25, la medida entra en vigor hoy, jueves 26 de noviembre y se aplica tanto a Galicia como al resto de comunidades autónomas de España.

Hasta 10 días de permiso

El permiso laboral por fallecimiento de un familiar da un importante paso adelante. El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 42/2026, de 24 de noviembre, que amplía los días de permiso retribuido por duelo y flexibiliza su disfrute para que los trabajadores puedan afrontar la pérdida de un ser querido sin tener que volver al trabajo de manera casi inmediata.

Hasta ahora, el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37, reconocía dos días de permiso por fallecimiento de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, ampliables a cuatro en caso de desplazamiento.

Con la nueva norma, este periodo pasa a ser de diez días laborales cuando fallece el cónyuge, la pareja de hecho, los padres o los hijos. Para el resto de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso se amplía a tres días laborables, que podrán ampliarse hasta cinco cuando sea necesario desplazarse.

Así, se establece lo siguiente: "La ampliación a diez días laborables para cónyuge, pareja de hecho o familiares de primer grado de consanguinidad y tres días laborables, ampliables a cinco días en caso de desplazamiento, para familiares hasta segundo grado de consanguinidad y afinidad".

De esta forma se da respuesta a una situación que, hasta ahora, obligaba a muchas personas a regresar al trabajo apenas unos días después de sufrir una pérdida familiar. El propio Real Decreto-ley reconoce esta problemática y señala que "la regulación vigente interrumpe de forma brusca el proceso de duelo, exigiendo a quien ha perdido a alguien un lunes acudir a su puesto de trabajo el jueves".

También, el trabajador podrá decidir cómo hacer uso de este permiso, siempre dentro de las cuatro semanas posteriores al fallecimiento. Además, cuando así lo contemple la negociación colectiva, podrá disfrutarlo en días discontinuos.

Esto busca facilitar esos momentos en los que las gestiones derivadas de una muerte llevan varios días. El texto justifica esta flexibilidad por la necesidad de atender circunstancias como "la práctica de autopsias, la entrega o el traslado de restos mortales o la realización de otros trámites necesarios", lo que "facilita tanto la conciliación como el acompañamiento emocional en momentos críticos".

‼️ Aprobamos nuevos permisos de duelo, cuidados paliativos y acompañamiento en la eutanasia. 👉 Ampliamos la protección de las personas trabajadoras y facilita los cuidados y el acompañamiento en situaciones vitales especialmente difíciles. Os contamos más 👇🧵 https://t.co/K3k4wMUwq6 — Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) November 25, 2026

Este nuevo real decreto-ley, publicado en el BOE el miércoles 25 de noviembre, establece su entrada en vigor "el día siguiente al de su publicación". Por tanto, estas nuevas condiciones comienzan a aplicarse hoy, jueves 26 de noviembre.