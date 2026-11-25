El salario medio mensual bruto subió hasta los 2.393,1 euros (+7,3%) en Galicia en 2025. Esta es la cifra más alta desde que comenzó la serie en 2006, según el decil de salarios que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y que recoge este miércoles Europa Press.

El dato gallego, no obstante, está 104,1 euros por debajo de la media española: 2.497,2 euros, también la cifra más alta en la serie histórica al aumentar un 4,7%. Pese a ello, el salario medio en la comunidad gallega aumentó el año pasado por sexto ejercicio consecutivo tras la caída de 2018.

La cifra de Galicia se trata de la novena más alta entre autonomías en un ranking que lidera el País Vasco con 2.973,9 euros (580,8 más que la comunidad gallega) y cuya última posición ocupa Extremadura con 2.154,8 euros.

Datos estatales

2025 fue el noveno año consecutivo en el que el salario medio en España aumentó después de que en 2016 bajase por primera vez en 10 años.

El 40% de los asalariados (7,53 millones de trabajadores) ganaron entre 1.639,1 y 2.818,7 euros brutos al mes en 2025; el 30% (5,65 millones de asalariados) obtuvo remuneraciones de al menos 2.818,7 euros mensuales; y el 30% restante (otros 5,65 millones de asalariados) cobró un sueldo inferior a 1.639,1 euros al mes. De estos últimos, 1,88 millones percibieron un salario bruto inferior a los 1.083,3 euros al mes.

Estadística toma para sus datos al salario mensual del empleo principal bruto (incluyendo retenciones en el IRPF y cotizaciones) y añade criterios convencionales en relación con casos especiales. Así, las pagas extras y otros complementos anuales son considerados en la definición, dividiendo su cantidad por 12. También se incluyen los pagos por horas extras regulares, propinas y comisiones.

Para elaborar esta estadística, el INE ordena a los 18,8 millones de asalariados según la cuantía del salario mensual percibido y los divide en 10 grupos iguales, con el 10% de los trabajadores en cada grupo.

El salario mediano, por otro lado, es el resultado de dividir a los trabajadores en dos partes iguales, situando en la parte alta de la tabla a los que tienen un salario más elevado y en la baja, a los que ganan menos. Como resultado, el INE obtuvo un resultado de 2.092,4 euros brutos mensuales, nuevo máximo y un 4,5% más que en el año anterior (91 euros más).

Este salario mediano es 386 euros superior al existente en 2020, y se ve influido por la escalada del salario mínimo interprofesional (SMI), que ha pasado de ser de 950 euros mensuales por 14 pagas en 2020 a alcanzar actualmente los 1.221 euros al mes, con una nueva subida ya aprobada para 2027 del 5,3%, hasta los 1.286 euros.

¿Quiénes cobran menos?

Las mujeres, los jóvenes, las personas con un menor nivel de formación, los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores temporales presentan los salarios más bajos, según el INE, que indica que los asalariados con contrato temporal presentaron en 2025 un sueldo medio de 1.907,7 euros al mes, frente a los 2.601,5 euros de los indefinidos.

Cuatro de cada diez mujeres percibió un sueldo inferior a 1.639,1 euros mensuales, frente a uno de cada cinco varones. Además, el 34,4% de los varones ingresó 2.818,7 euros o más en 2025, frente al 25,5% de las mujeres. El salario medio de las mujeres fue de 2.240,0 euros al mes, mientras que el de los hombres alcanzó los 2.738,7 euros.

Con todo, el salario medio de las mujeres se situó en 2025 en 2.240 euros al mes (casi 77 euros más que en 2024), frente a los 2.738,7 euros percibidos por los hombres (190 euros más que el año anterior). Esto se debe, según el INE, a que las mujeres trabajan en mayor proporción que los hombres en jornadas a tiempo parcial, con contratos temporales y en ramas de actividad peor remuneradas.

Entre los jóvenes menores de 25 años, el salario medio bruto alcanzó en 2025 los 1.438,6 euros mensuales, cifra que ha aumentado en casi 66 euros respecto a 2024. Los asalariados de 55 y más años presentaron la cuantía salarial media más elevada en 2025, con 2.768,1 euros mensuales.