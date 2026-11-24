El Gobierno confirma que se mantiene el Abono Único en 2027 para viajar por España por 60 euros al mes

Buenas noticias para los gallegos usuarios del transporte público: el Gobierno ha anunciado la prórroga de las ayudas en 2027 con los mismos descuentos. Así lo ha anunciado Elma Saiz, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, mediante la aprobación de un Real Decreto-ley de medidas de promoción del uso de este transporte.

Así, se da continuidad a las ayudas al transporte público que han estado vigentes durante el año 2026 con el fin de fomentar el uso del transporte público tanto a nivel local como autonómico y estatal. Para ello, el Gobierno hará una aportación de 1.213 millones de euros.

¿Cuáles son estos descuentos?

Se mantienen las bonificaciones en el transporte público, con distintas tarifas y descuentos en función del medio de transporte y del tipo de abono.

En los servicios ferroviarios, se mantiene el abono mensual de Cercanías y Rodalies por 20 euros, mientras que los jóvenes podrán adquirirlo por 10 euros al mes. Los menores de 14 años viajarán gratis.

Por su parte, los servicios de Media Distancia seguirán contando con un descuento del 40% sobre el precio habitual del billete (jóvenes con el 50% adicional). En el caso de los servicios Avant incluidos en las Obligaciones de Servicio Público (OSP), la bonificación será del 50%.

En los autobuses de competencia estatal, se mantienen también diferentes descuentos. Así, los menores podrán viajar gratis con el abono infantil; los bonos de 10 viajes tendrán una rebaja del 40% y los abonos mensuales, del 50%. Para los jóvenes, el descuento será del 70%.

Además, continúa el Abono Único, una tarifa plana mensual que permite utilizar distintos medios de transporte. Su precio será de 60 euros al mes para adultos, con una tarifa reducida de 30 euros para los menores de 26 años. Este abono permite viajar en Cercanías, Rodalies, autobuses estatales, Media Distancia y líneas Avant con OSP.

Sin duda, esta es una buena noticia para todos los gallegos/as que quieran, o necesiten, trasladarse a diferentes puntos del país, o de Galicia, de forma continua, ya que podrán seguir beneficiándose de estas bonificaciones durante 2027.