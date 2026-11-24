La Diputación de A Coruña abre las ayudas del PEL 2027: hasta 48.900 euros para empresas y autónomos

La Diputación de A Coruña pone sobre la mesa 8,66 millones de euros para apoyar a pymes, microempresas y autónomos de los municipios rurales de la provincia. El plazo para solicitar las ayudas del Plan de Empleo Local (PEL) 2027 comienza este martes, 24 de noviembre, y permanecerá abierto hasta el 18 de diciembre a las 14:00 horas.

El programa se divide en cuatro líneas que son compatibles entre sí, por lo que quienes cumplan los requisitos podrán acumular hasta 48.900 euros en ayudas. La intención de la Diputación es facilitar tanto la contratación y el mantenimiento del empleo como la modernización de negocios y el pago de gastos fijos de los autónomos.

La mayor partida, de 4,7 millones de euros, se destina precisamente al empleo. La línea PEL-Pymes para la creación y ampliación de puestos de trabajo cuenta con 3,5 millones para nuevas contrataciones en empresas y negocios de municipios de menos de 20.000 habitantes. La ayuda cubrirá hasta el 60% de los costes salariales y de Seguridad Social, con un máximo de 12.000 euros por contrato a jornada completa.

A esta se suma el programa de mantenimiento, con otros 1,2 millones de euros para dar continuidad a contratos indefinidos que se formalizaron con las ayudas PEL-Pymes de 2026. La cuantía puede alcanzar los 10.000 euros por puesto y los 11.000 en el caso de personas pertenecientes a colectivos vulnerables.

Modernizar o alquileres

El segundo gran bloque son las inversiones. La Diputación reserva 2,76 millones de euros para que pymes, microempresas y autónomos de municipios de menos de 10.000 habitantes puedan modernizar sus negocios. La ayuda cubrirá hasta el 70% de la inversión, con un máximo de 17.500 euros, y podrá utilizarse para adquirir maquinaria, mobiliario, aplicaciones o equipos informáticos vinculados a la actividad.

Los autónomos de estos municipios tendrán además una línea específica de 1,2 millones de euros para ayudarles a pagar sus cuotas a la Seguridad Social y el alquiler de oficinas, locales comerciales o centros de trabajo. El alquiler podrá recibir una ayuda de hasta 500 euros al mes, mientras que el apoyo anual podrá alcanzar los 8.400 euros.

Las solicitudes deberán tramitarse exclusivamente a través de la plataforma SUBTeL de la Diputación. Además, el organismo provincial mantiene una medida para favorecer a los nuevos beneficiarios: tendrán mayor puntuación las empresas que no hayan recibido ayudas del PEL en convocatorias anteriores.

Más de 10 millones en 2026

La Diputación señala que en la convocatoria de 2026 repartió 10,03 millones de euros entre 1.510 pymes, microempresas y personas autónomas. De ellas, 504 recibieron más de cinco millones para realizar 342 nuevas contrataciones y mantener 162 puestos de trabajo indefinidos.

Además, otras 730 personas autónomas recibieron cerca de 2,2 millones para cuotas y alquileres, mientras que 276 empresas y autónomos accedieron a más de 2,75 millones para inversiones.

Desde su puesta en marcha en 2016, el PEL ha movilizado más de 140 millones de euros, ha contribuido a crear 9.033 empleos y ha apoyado la puesta en marcha de 15.733 empresas en la provincia de A Coruña.

La Diputación ofrecerá el viernes 27 de noviembre a las 10:00 horas una sesión informativa para explicar las cuatro líneas y resolver dudas sobre la solicitud.