El servicio superó este año por primera vez los 3.000 millones de volumen de negocio ofreciendo soluciones a medida. Este 2026, además, lanzó ABANCA Mar Portugal dado el fuerte vínculo entre el país luso y la comunidad gallega

ABANCA Mar cumple este 2026 su décimo aniversario al lado del sector pesquero. El banco ofrece a través de esta unidad de negocio especializada un servicio adaptado a la cadena de valor del mar, desde el sector industrial al productivo y al comercial.

Y es que el mar forma parte de la idiosincrasia de Galicia no solo como paisaje, sino como moldeador de una forma de ser y de ver la vida que la empresa entiende a la perfección. Esta propuesta de valor única, además, es única en el sector financiero español y se ha convertido en un referente en la zona noroeste.

ABANCA Mar aporta al sector proximidad, especialización y una oferta financiera integral y personalizada para atender las particularidades de cada subsegmento: desde el armador, astillero o marinero, la cooperativa de productores e industria transformadora, hasta las empresas comercializadoras y distribuidoras de productos.

Soluciones a medida

El banco ofrece, a través de esta línea de negocio, soluciones a medida para cada segmento, productos y servicios financieros y de aseguramiento específicos y diseñados ad hoc para cubrir distintas necesidades.

ABANCA Mar lleva creciendo en crédito desde su creación en 2016 y este año ha superado por primera vez los 3.000 millones de volumen de negocio, manteniendo de esta forma la senda de crecimiento en los últimos 10 años.

El servicio, en concreto, ha aumentado este 2026 un 10% interanual en financiación y en crecimiento en el número de operaciones de financiación de la economía azul. ABANCA Mar ha sumado 2.500 contratos anuales, creciendo este año un 25% respecto al 2025.

El éxito de la apuesta por la economía azul hace que este año se haya extendido la división especializada a Portugal. Nacía así ABANCA Mar Portugal, país vecino con el que la economía gallega y española tiene una estrecha relación que se extiende a empresas como las presentes en Conxemar, con fuertes vínculos con el país luso.

Más allá de eso, el banco hace una fuerte apuesta por la sostenibilidad que se refleja también en el apoyo al sector pesquero, al que acompaña en la renovación de la flota para que sea más eficiente en consumo, con menos emisiones. Los barcos son, además, más eficientes en las capturas, lo que permite mantener la sostenibilidad económica de las empresas y sus empleos.

Un barco amarrado en el puerto de Vigo. Shutterstock

ABANCA, por otro lado, sabe que el incremento de los precios de los combustibles y la inflación en general puede presionar las cuentas de resultados de armadoras y de la cadena del mar, por lo que se ha comprometido a seguir apoyando al sector en los momentos más complejos si la tendencia se mantiene.

La sostenibilidad económica del sector es clave, como también lo es la gestión de los recursos escasos, que se ha convertido en el gran reto del futuro. El aumento de la población obligará a administrar de forma eficiente la proteína, ámbito en el que la proteína marina tendrá un gran papel.

Además, se trata de una proteína saludable, con menos emisiones de huella de carbono y menor huella hídrica. Es por ello que ABANCA sigue apostando por este sector para el presente y, sobre todo, para el futuro.

Un apoyo constante

ABANCA Mar ofrece un apoyo constante al sector, ayudando a todos los actores de esta cadena.

Así, a nivel local apoya a las cofradías gallegas en la financiación de la regeneración de sus bancos marisqueros con un producto a medida para afrontar la difícil situación que atraviesan o con anticipos por los paros biológicos, para que dispongan de liquidez inmediata en sus cuentas familiares durante los períodos de cese temporal de actividad.

Pero ABANCA Mar no solo mira por lo local, sino que tiene la vista puesta en el ámbito global con el apoyo a la internacionalización de las empresas presentes en Conxemar.

La renovación de la flota envejecida es, por otro lado, fundamental ya que es un problema para la rentabilidad y el relevo generacional. ABANCA sigue apostando por la financiación especializada en dicha renovación manteniéndonos como socio financiero clave: ofrece líneas de financiación a medida con precios especiales para inversiones sostenibles tanto en las instalaciones en tierra como a flote, mejoras en embarcaciones, etc.

La sostenibilidad es necesaria y ese es el compromiso de ABANCA, que defiende que esto tiene que pasar también por la sostenibilidad económica de las empresas y empleos que representan sin ahogarlas con una burocracia creciente.

Esta industria ejemplar lleva la trazabilidad como ventaja competitiva: el sector busca transformar el cumplimiento burocrático en un escudo comercial que reduzca riesgos operativos, garantice el origen y blinde la confianza del consumidor final.

Este mes de noviembre, por último, comenzó la tercera edición del Executive Master in Seafood Management, una iniciativa de ABANCA con la Universidad Intercontinental de la Empresa donde, sumada esta promoción, ya hay alrededor 50 líderes de 5 países que han escogido este Máster en Vigo para seguir creciendo en conocimiento. En el momento de la IA, solo las personas y la formación nos permitirán llevar la economía y la sociedad hacia delante.

Proyecto Plancton

ABANCA Mar colabora con el proyecto Plancton, un plan multidisciplinar cuyo objetivo principal es fomentar la conservación y la sostenibilidad de las actividades socioeconómicas realizadas en el mar, especialmente en el área de influencia de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de ámbito marino de Galicia, Red Natura 2000.

Este Plan de Conservación Territorial de Afundación para apoyar la conservación de las rías y arenales de Galicia está alineado con los ODS de la Agenda 2030, promoviendo la colaboración activa con el sector del mar, cofradías, colectivos de mariscadoras, rederas y sociedad civil en la custodia de nuestro patrimonio natural.

La iniciativa ha cosechado un gran éxito desde su inicio en 2021 y en estos cinco años ha logrado la retirada de 163 toneladas de residuos de los ecosistemas marinos y costeros de Galicia, así como la organización de 80 jornadas de limpieza. La red colaborativa de Plancton, además, suma unas 20.000 horas de trabajo y cuenta con más de 5.400 participantes: solo este año han formado parte de las actividades más de 1.000 voluntarios.