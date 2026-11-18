En vigor el 1 de enero de 2027: no puedes cobrar menos de 1.500 euros al mes en 12 pagas si trabajas a tiempo completo

El Gobierno ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, un incremento del 5,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027, que entrará en vigor el próximo 1 de enero.

Esta medida supondrá un aumento de la retribución mensual de las personas trabajadoras que perciben el salario mínimo. Asimismo, se ha aprobado una deducción fiscal en el IRPF con el objetivo de evitar que esta subida tenga repercusiones en su tributación.

Un 5,3% más de SMI

El Salario Mínimo Interprofesional es la cuantía retributiva mínima que debe percibir el trabajador en relación a la jornada legal de trabajo en cada actividad. Si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, ya había adelantado que esta subida se llevaría a cabo. Finalmente, ayer, martes 17 de noviembre, el Consejo de Ministros y Ministras aprobó la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.286 euros mensuales en catorce pagas (1.500,33 euros en doce pagas), lo que supone una subida del 5,3% respecto a la cuantía actual. Además, esta cantidad estará exenta de tributar en el IRPF.

Actualmente, el SMI se sitúa en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que equivale a 17.094 euros brutos anuales. Con la nueva actualización, pasará a ser de 18.004 euros anuales, el equivalente a 42,87 euros diarios, es decir, 65 euros más al mes y 910 euros más al año para las personas trabajadoras que perciben este salario.

📈 El #CMin aprueba la subida del Salario Mínimo para 2027 ‼️ 1.286€ al mes en 14 pagas 💶 18.004€ al año ⬆️ Un 5,3% más: 65€ más al mes, 910€ más al año 🗓 Se aplicará desde el 1 de enero de 2027 🙅♀️ No se tendrá que pagar el IRPF https://t.co/1TYNsQquul — Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) November 17, 2026

Por otra parte, también se establece una remuneración mínima de 10,06 euros por hora trabajada para las empleadas del hogar y de 60,88 euros por jornada legal para los contratos de duración menor de 120 días.

La medida entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2027 y se verá reflejada en las nóminas a partir de esa fecha.

Subidas del SMI en España

El Salario Mínimo Interprofesional ha ido subiendo de forma progresiva con el paso de los años. Según datos del Ministerio de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2018, el último año del Gobierno de Mariano Rajoy, el SMI era de 735,9 euros. Un año después, en 2019, coincidiendo con el primer año del Gobierno socialista, esta cantidad se aumentó hasta los 900 euros.

Desde el Gabinete de Prensa del Ministerio de Trabajo y Economía Social de España, se indica que desde 2018 el SMI se ha incrementado en un 75%. Estos son los datos en euros mensuales para 14 pagas:

2020: 950 euros

2021: 965 euros

2022: 1.000 euros

2023: 1.080 euros

2024: 1.134 euros

2025: 1.184 euros

2026: 1.221 euros

A partir del 1 de enero de 2027: 1.286 euros

Menos que lo que pedía la CIG

La Confederación Intersindical Galega (CIG) reclamaba que el importe del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año 2027 se elevase hasta los 1.426 euros al mes (19.964 euros al año en 14 pagas) "para que así o Estado español cumpra, dunha vez, co estabelecido na Carta Social Europea que recomenda fixar o SMI no 60% do salario medio e poder garantir 'un nivel de vida decente' para a clase traballadora", indicaban.

El secretario general de la CIG, Paulo Carril explica lo siguiente: "é unha ferramenta fundamental en favor da cohesión social e para facer fronte á pobreza", y señala que el Gobierno español lleva años sin hacer caso de las recomendaciones de la CSE.