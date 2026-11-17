Ya es oficial: la ayuda de hasta 30.000 euros para rehabilitar o ampliar tu vivienda en el rural

La Xunta de Galicia publicará antes de que finalice 2026 la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de viviendas en el rural gallego, concretamente, en aquellos municipios de la comunidad con menos de 5.000 habitantes.

Para estas ayudas se destina una dotación de cinco millones de euros. Cubrirá el 75% del presupuesto de las obras, con un máximo de 30.000 euros por vivienda y, una vez se publiquen las bases antes de que finalice el año, podrá realizarse la solicitud.

Hasta 30.000 € por vivienda

La Xunta de Galicia pondrá en marcha una nueva convocatoria de ayudas para rehabilitar viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes. El Consello da Xunta de este lunes autorizó la tramitación anticipada de estas subvenciones, que contarán con un presupuesto de 5 millones de euros. Según lo anunciado, las bases se publicarán antes de que termine 2026.

El objetivo de estas ayudas es facilitar que las viviendas del rural puedan recuperarse y ponerse en uso, tanto para residencia habitual como para destinarlas al alquiler a precios asequibles. Para ello, se podrán financiar obras de rehabilitación, finalización y ampliación de inmuebles, además de actuaciones que permitan transformar locales comerciales y entreplantas en viviendas.

La subvención podrá cubrir hasta el 75% del coste de las obras, con un límite máximo de 30.000 euros por vivienda.

Requisitos para solicitarla

Podrán acceder a estas subvenciones las personas físicas que sean propietarias o usufructuarias de las viviendas. Como norma general, deberán acreditar unos ingresos que no superen 6,5 veces el IPREM, requisito que no se aplicará cuando el inmueble vaya a destinarse al alquiler.

Entre las actuaciones que podrán recibir financiación se encuentran las obras para mejorar la accesibilidad, la conservación, habitabilidad, sostenibilidad y eficiencia energética de las viviendas. Otro aspecto a tener en cuenta de la convocatoria es la prevención del gas radón. Se podrán subvencionar tanto las mediciones para comprobar su presencia como las obras necesarias para impedir que entre en las viviendas o eliminarlo de su interior.

Las personas beneficiarias deberán comprometerse a destinar los inmuebles a residencia habitual y permanente o al alquiler durante un período mínimo de cinco años.

Además, esta ayuda es compatible con otras líneas de apoyo de la Xunta, como las del programa Fogar Vivo, que contempla subvenciones para contratar seguros de impago de alquiler y seguros multirriesgo del hogar. También podrán combinarse con las ayudas destinadas a la adquisición de vivienda.