La Navidad está a la vuelta de la esquina y el sector del comercio ha comenzado a acelerar los procesos de selección de personal de cara a las semanas de mayor volumen de ventas del año.

En este contexto, Decathlon, la marca multideporte mundial, ha anunciado el lanzamiento de su campaña de contratación de Navidad, con el objetivo de incorporar a 800 trabajadores en España como refuerzo para este periodo.

800 ofertas de empleo

Decathlon busca trabajadores para Navidad. Entre los perfiles solicitados para sus tiendas y centros logísticos se encuentran vendedores, responsables de sección, técnicos de taller, operarios y responsables de logística.

La campaña de contratación de Navidad incluye puestos a tiempo completo y a tiempo parcial, así como ofertas para contrataciones de fin de semana, "pensadas para estudiantes deportistas que buscan compatibilizar sus estudios con la actividad laboral", explica la compañía.

En Galicia, en concreto, Decathlon tiene ofertas de empleo activas en las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra, algunas de ellas de vendedor general y otras que buscan perfiles más especializados. Estas son:

Provincia de A Coruña

Vendedor de Deportes de Nieve-Agua en A Coruña: Jornada parcial y disponibilidad horaria, incluyendo fines de semana

Vendedor de Fitness en Marineda City de A Coruña: Jornada parcial y disponibilidad horaria, incluyendo fines de semana

Vendedor de Deportes Colectivos y/o Raqueta en A Coruña: Jornada parcial, en torno a 16/20 horas semanales . Estudios universitarios o ciclo formativo superior (valorable)

. Estudios universitarios o ciclo formativo superior (valorable) Azafato de Cajas en Marineda City de A Coruña: Jornada parcial y disponibilidad horaria los fines de semana y festivos

en Marineda City de A Coruña: Jornada parcial y disponibilidad horaria los fines de semana y festivos Responsable de Sección en Ferrol: Jornada completa y contrato indefinido. Disponibilidad horaria y disponibilidad los fines de semana

Provincia de Pontevedra

Azafato de Cajas en Vigo: Jornada parcial y disponibilidad horaria, incluyendo fines de semana

Responsable de Sección en Pontevedra: Jornada completa y contrato indefinido. La compañía solicita estudios universitarios o un ciclo formativo superior

Vendedor de Nutrición en Vigo: Jornada parcial y disponibilidad horaria, incluyendo fines de semana

Vendedor de Pesca en Vigo: Jornada parcial y disponibilidad horaria, incluyendo fines de semana

Vendedor de Ciclismo en Vigo: Deportista que incorpore el deporte como práctica habitual y estudios universitario o ciclo formativo superior (valorable)

Provincia de Lugo

Vendedor de Ciclismo en Lugo: Jornada parcial con contrato temporal y disponibilidad horaria, incluyendo fines de semana

Vendedor en Ribadeo: Jornada tiempo parcial en el sector de Logística, Transporte y Comercio

Azafato de Cajas en Lugo: Jornada parcial y contrato indefinido. Disponibilidad horaria completa y experiencia previa en atención al cliente (Valorable)

"La campaña de Navidad es uno de los momentos más importantes para los deportistas que nos visitan. Por eso, buscamos a auténticos apasionados del deporte, personas con energía y ganas de convertir su pasión en su profesión", señala Carlos Aponte, Talent Acquisition Leader en Decathlon España.

Cómo inscribirse

Todas aquellas personas interesadas podrán acceder a las diferentes ofertas y vacantes en el portal de empleo de la compañía: trabajaconnosotros.decathlon.es. Para ello, basta con hacer clic en el botón 'Inscríbete' y responde a las preguntas específicas del proceso (nombre y apellidos, disponibilidad horaria, deportes habituales, etc.).