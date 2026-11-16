Este es el barrio de A Coruña con la renta media más baja de la ciudad, según la Agencia Tributaria

La última estadística de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha sacado a la luz la diferencia de la renta bruta media entre la zona más rica y la más pobre de A Coruña. En concreto, hay más de 90.000 euros de diferencia.

La ciudad herculina es una urbe de contrastes, también en el plano económico. Áreas como la Ciudad Vieja-Centro y Juan Flórez-San Pablo lideran los ingresos en A Coruña, mientras que otros barrios, como Mesoiro y Os Mallos, se sitúan en el extremo opuesto.

Este es el barrio más "pobre"

El documento de la Agencia Tributaria recoge las declaraciones de los municipios con más de 200.000 habitantes, con más de 100.000 declaraciones de IRPF en el ejercicio fiscal o que tengan una renta bruta total superior a los 2.200 millones de euros.

Así, según la información que comparte la entidad, con datos relativos al año 2024, el barrio más "pobre" de A Coruña según su nivel de renta es Agra do Orzán-Ventorrillo, con una renta bruta media de 27.163 euros.

Paseantes en la calle Barcelona, en el barrio del Agra do Orzán. Quincemil

El conjunto formado por Agra do Orzán y Ventorrillo es una de las zonas más dinámicas y con mayor identidad obrera de la ciudad.

En este sentido, Agra do Orzán es el barrio con mayor densidad de población de la ciudad, cuyo comercio gira en torno a la calle Barcelona, mientras que O Ventorrillo comenzó a desarrollarse a finales de los años 70 y principios de los 80, y cuenta con más zonas verdes.

La segunda posición por la cola de la última estadística de la Agencia Tributaria corresponde al barrio de Os Mallos, donde la renta bruta media alcanzó los 27.488 en el ejercicio de 2024. Le sigue Mesoiro, con 29.437 euros de renta bruta media.

En el lado opuesto se encuentran la Ciudad Vieja-Centro, Juan Flórez-San Pablo y el Ensanche, con las rentas más altas de la ciudad: 117.970, 70.332 y 58.808 euros, respectivamente.

Los barrios más ricos y pobres

La Agencia Tributaria permite consultar la renta bruta media por barrios y códigos postales. A continuación, te detallamos el listado completo, ordenado de mayor a menor: