Este conjunto rural está a la venta por 675.000 euros Idealista/Grupo Country Homes

Venden una casa rural de 1.031 m2 con 3 habitaciones, piscina cubierta y 2 bañeras hidromasaje cerca de la ciudad

En la pequeña aldea de Vilasuso, en Cospeito (Lugo), la inmobiliaria Grupo Country Homes gestiona la comercialización de un espectacular conjunto rústico con múltiples construcciones y una parcela de más de 6.000 metros cuadrados (m2).

Según los últimos datos disponibles del Instituto Galego de Estatística (IGE), Vilasuso es un núcleo de población de apenas 38 habitantes, caracterizado por un entorno natural y un paisaje en el que la naturaleza adquiere un papel protagonista.

Una casa rural de ensueño

Precisamente, la casa rural anunciada en Idealista se encuentra rodeada de bosques y prados. En este contexto, la finca cuenta con diversas construcciones que suman 1.031 metros cuadrados (m2).

Vista aérea del conjunto rural Idealista/Grupo Country Homes

La casa principal se distribuye en dos plantas. La planta baja incluye recibidor, cuarto de baño, cocina de grandes dimensiones con lareira, salón con chimenea y porche cubierto, ideal para reuniones familiares o con amigos.

Además, cuenta con zona de servicio con barbacoa, horno de leña, lavandería y almacén.

"La planta superior alberga 3 grandes habitaciones, una con terraza-galería, otra con baño en suite, y un cuarto de baño completo adicional. Los dos baños cuentan con bañeras de hidromasaje", detalla la inmobiliaria Grupo Country Homes.

La casa principal se asienta sobre una gran parcela de 6.000 m2 con amplias zonas de césped y jardines, y una piscina cubierta, "ubicada en una construcción con cuarto de baño completo y un pequeño gimnasio".

Capilla Idealista/Grupo Country Homes

En los exteriores también encontramos una capilla de piedra, una singular bodega subterránea con zona para almacenar botellas y una mesa de degustaciones, una pista de tenis-frontón, dos merenderos y una gran fuente ornamental.

Precio

Este conjunto rural está a la venta por 675.000 euros. Teniendo en cuenta la superficie total disponible, el precio se sitúa en torno a los 655 euros por m2, una cifra inferior a la de otros inmuebles de menores dimensiones en grandes ciudades.

¿Dónde está Vilasuso?

Aunque el anunciante no indica la ubicación exacta del inmueble por razones de privacidad, la propiedad se encuentra en la Reserva de la Biosfera Terras do Miño, en la aldea de Vilasuso, con fácil acceso a Lugo (32 kilómetros) y a municipios, como Vilalba o Cospeito, con todos los servicios.

Vilasuso resalta por sus construcciones de piedra gallega, mampostería de granito y pizarra. Se encuentra en un enclave estratégico dentro de la comarca de Terra Chá y muy cerca de atractivos principales como la Laguna de Cospeito. En el vecino municipio de As Pastoriza nace el río Miño, el más importante de Galicia.