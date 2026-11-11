Huelga general: La demanda eléctrica baja un 10% en Galicia, menos que en anteriores parones

La demanda eléctrica ha bajado un 10% en Galicia este 11 de noviembre, según los datos trasladados por la CEOE. El porcentaje, referente al consumo que había alrededor de las 08:00 horas, es inferior al de anteriores jornadas de huelga en las que se llegó a alcanzar un 14%, según la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).

La CIG, por su parte, ha cifrado la caída del consumo eléctrico en un 11,6% a las 10:00 horas con respecto a la misma hora del miércoles pasado, un 6,6% en relación con este martes.

Reacciones CEG

La CEG considera que los primeros datos disponibles sobre el desarrollo de la huelga general convocada hoy en Galicia apuntan a un "seguimiento limitado y desigual", con diferencias significativas entre sectores productivos y territorios, y una incidencia más acusada en aquellos ámbitos con mayor implantación sindical.

"El promedio de seguimiento de la huelga estimado ha sido de entre el 7-15%, en base a los datos proporcionados por las organizaciones empresariales que han facilitado información y entendiendo posibles variaciones según sectores salvo lugares puntuales que pueden ser algo mayores, pero muy ligeramente", indica la CEG en un comunicado.

A este respecto, añade que la demanda eléctrica se situó en torno al 10% por la mañana, aunque pasadas las 12:00 horas la diferencia respecto a un día normal era del 5%. La tendencia apunta de esta forma a una normalización de la demanda respecto a la de un día laborable normal.

La CEG añade que los servicios mínimos establecidos se están cumpliendo. "Estamos ante una huelga política que será un fracaso, porque no responde a un conflicto laboral entre personas empresarias y trabajadoras", aseguró el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites.

El representante de la CEG considera que el momento elegido responde al "oportunismo ideológico" y ha añadido: "Las organizaciones empresariales defienden el diálogo, la negociación y la búsqueda de soluciones concretas a los problemas económicos y sociales, frente a convocatorias que trasladan a las empresas y a los trabajadores el coste de una confrontación que debería abordarse por otras vías".

La CEG ha manifestado a través de un comunicado su "preocupación" por las incidencias puntuales registradas durante las primeras horas de la jornada, especialmente las dificultades de acceso a determinados polígonos industriales: "El derecho de huelga es plenamente legítimo y debe respetarse, pero también deben respetarse el derecho al trabajo, la libertad de empresa y la libertad de quienes han decidido acudir hoy a sus puestos de trabajo"

Paros en la industria

El seguimiento de la huelga general de este miércoles en las distintas compañías industriales de Galicia es desigual, con un 100% de paro en la fábrica de Alcoa San Cibrao en los turnos de noche y de mañana, en contraste con un 20% del turno de noche en Stellantis Vigo.

Pasado el mediodía, el sistema 2 de la planta viguesa estaba trabajando aunque con algunas alteraciones que no permitirán alcanzar la producción habitual y el sistema 1 está "parado por dificultades de aprovisionamiento ya comunicadas", según informan fuentes de Stellantis consultadas por Europa Press.

CCOO, por su parte, señala que el seguimiento en la industria se sitúa en el entorno del 70%, con fábricas "paralizadas" en la "práctica totalidad" como Navantia Ferrol, GKN Driveline en Vigo y la conservera Profand y DS Smith en Vilagarcía.