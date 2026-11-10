Una empresa aeroespacial busca trabajadores en Galicia: tiene 8 vacantes disponibles

A pesar del repunte del desempleo en Galicia en los datos más recientes, con un aumento del 19,4% con respecto al trimestre anterior, sigue habiendo una intensa actividad de ofertas de empleo activas en la comunidad.

De hecho, la empresa aeroespacial Kreios Space mantiene abiertas ocho ofertas de empleo para incorporar profesionales de distintos perfiles y contribuir al desarrollo del primer sistema de propulsión eléctrica de respiración atmosférica (ABEP).

8 vacantes abiertas

Kreios Space es una startup tecnológica aeroespacial española con sede en Nigrán (Pontevedra) especializada en el desarrollo de sistemas de propulsión eléctrica para satélites en Órbitas Terrestres Muy Bajas (VLEO, por sus siglas en inglés).

Ante el aumento de la carga de trabajo, la empresa ha publicado una oferta de empleo con ocho vacantes para cubrir los siguientes puestos:

Lead System Engineer (Platforms Systems)

Embedded Software Engineer

RF Power Systems Engineer

Satellite Operations Engineer (VLEO Missions)

Hardware Electronics Engineer - High Voltage & Power Electronics

Senior Mechanical Design Engineer

Software Test Engineer

Mechanical Engineer Technical Lead

Los requisitos varían en función del perfil profesional, aunque, por norma general, buscan trabajadores especializados en el sector, con amplios conocimientos en su área y varios años de experiencia.

A continuación, detallamos uno a uno los puestos que cuentan actualmente con vacantes abiertas:

Lead System Engineer

Kreios Space busca a un ingeniero jefe de sistemas con más de 7 años de experiencia en ingeniería de sistemas espaciales, con participación en proyectos de vuelo, y experiencia práctica demostrable en integración y verificación de sistemas/subsistemas (AIT).

Embedded Software Engineer

Según el anuncio publicado, Kreios Space precisa incorporar a su equipo, de forma presencial, un ingeniero de software embebido para crear soluciones "robustas, eficiente y cuidadosamente diseñadas" para aplicaciones espaciales reales.

"En este puesto, contribuirás al desarrollo, la integración, las pruebas y la mejora continua de sistemas embebidos que tienen un impacto directo en el producto final".

RF Power Systems Engineer

Para acceder al puesto, la empresa solicita "sólida comprensión" de los fundamentos de la ingeniería de radiofrecuencia (RF), experiencia en sistemas de generación y suministro de potencia de RF, y conocimientos sobre redes de adaptación y técnicas de acoplamiento de RF para cargas complejas o dinámicas.

Satellite Operations Engineer

Kreios Space está desarrollando la próxima generación de satélites en Órbitas Terrestres Muy Bajas (VLEO). Y por ello, busca a un ingeniero de operaciones de satélites para ayudar a definir, preparar y ejecutar las operaciones de misión de satélites que orbitan más cerca de la Tierra que las plataformas convencionales.

Hardware Electronics Engineer

Si tienes un grado o máster en Ingeniería Electrónica o Ingeniería de Telecomunicaciones y más de 3 años de experiencia en el desarrollo de electrónica de potencia, esta oferta de empleo podría interesarte.

"Tu misión consistirá en apoyar el desarrollo, la integración y la validación del sistema de potencia de radiofrecuencia (RF) que permite la generación y el mantenimiento del plasma en nuestra tecnología de propulsión eléctrica que utiliza el aire ambiente".

Mechanical Design Engineer

La persona seleccionada tendrá como tarea principal liderar el diseño y desarrollo de sistemas mecánicos complejos.

Como referente técnico dentro del equipo, "orientarás la toma de decisiones y revisarás diseños y contribuirás a la entrega exitosa de productos de alto rendimiento destinados a aplicaciones aeroespaciales y espaciales exigentes".

Software Test Engineer

Las tareas a ejecutar en este puesto de trabajo se resumen en: diseñar, desarrollar y mantener planes de verificación y validación para software embebido; crear y ejecutar casos de prueba a nivel de unidad, y desarrollar y mantener marcos de pruebas automatizadas e integrarlos en flujos de trabajo de CI/CD.

Mechanical Engineer

En último lugar, y no por ello menos importante, Kreios Space busca a un ingeniero mecánico que lidere el departamento y asuma la responsabilidad de la calidad, la coherencia técnica y la entrega de resultados.

"Se requiere combinar criterio técnico y autoridad con un estilo de liderazgo colaborativo, abierto y orientado tanto a los resultados como a las personas".