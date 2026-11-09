Destituyen por sorpresa al delegado especial de la Agencia Tributaria en Galicia, Miguel Cárcaba Menéndez

El delegado especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Galicia, Miguel Cárcaba Menéndez, ha sido cesado de su cargo. La decisión se ha conocido este lunes, 9 de noviembre, a través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y ha causado sorpresa entre los trabajadores de la Agencia Tributaria en la comunidad, según ha podido conocer Quincemil de fuentes de los trabajadores.

La resolución, firmada el pasado 5 de noviembre por el presidente de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón Catalán, dispone el cese de Cárcaba Menéndez como máximo responsable de la Delegación Especial de Galicia. El documento aparece recogido en el apartado de nombramientos, situaciones e incidencias del Ministerio de Hacienda y no aporta ninguna explicación sobre los motivos que han llevado a adoptar esta decisión.

La salida del delegado se produce tras algo más de dos años y nueve meses en el puesto, al que llegó procedente de Cantabria. Miguel Cárcaba Menéndez había sido nombrado el 1 de febrero de 2024, mediante una resolución que se publicó en el BOE el día 5 de ese mismo mes. Su llegada supuso entonces el inicio de una nueva etapa al frente de la estructura territorial de la Agencia Tributaria en Galicia.

La Delegación Especial de la AEAT en Galicia tiene su sede en A Coruña, en la calle Comandante Fontanes, y coordina la actividad de la Agencia Tributaria en el conjunto de la comunidad autónoma. Entre sus funciones se encuentran la aplicación del sistema tributario estatal y aduanero, la gestión de los procedimientos de inspección y recaudación y la lucha contra el fraude fiscal.

Por el momento, el BOE únicamente recoge el cese de Cárcaba Menéndez y no incluye el nombramiento de una persona que vaya a sustituirlo en el cargo. Tampoco se han hecho públicos los motivos de su salida, por lo que queda pendiente conocer quién asumirá la responsabilidad de dirigir la Agencia Tributaria en Galicia.