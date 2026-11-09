Confirmado por la Seguridad Social: jubilarte 2 años antes puede reducir tu pensión hasta un 21% de por vida

Tras una vida dedicada al trabajo, son muchas las personas que esperan con ilusión la llegada de la jubilación. Algunas incluso alcanzan la edad mínima exigida para retirarse antes de la edad ordinaria de jubilación. Sin embargo, esto no significa que puedan jubilarse antes de tiempo sin consecuencias, ya que la Seguridad Social aplica una serie de coeficientes reductores que disminuyen la cuantía de la pensión de forma permanente.

Esto se debe a que la jubilación anticipada está penalizada. Aunque se hayan cotizado más años de los necesarios, adelantar la jubilación conlleva una reducción de la pensión. El porcentaje que se descuente depende, entre otros factores, de los meses que se adelante la jubilación y del período total cotizado. Cuanto mayor sea el adelanto, mayor será, en general, la penalización.

Coeficientes reductores

La pensión de jubilación es una prestación económica que puede entenderse como una recompensa a toda una vida dedicada al trabajo. No obstante, para muchas personas, el sistema no siempre resulta del todo justo, especialmente en lo que respecta a la jubilación anticipada voluntaria.

En España, es posible acceder a la jubilación anticipada voluntaria dos años antes de la edad ordinaria de jubilación, siempre que se cumplan con los requisitos legales. Entre ellos, acreditar al menos 35 años de cotización, de los cuales al menos dos deben estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de solicitar la jubilación.

Eso sí, hacerlo conlleva una penalización en la pensión de jubilación que se mantiene durante toda la vida. Esta reducción se calcula en función de los meses que se adelante la jubilación respecto a la edad ordinaria y del total cotizado.

¿Por qué muchos trabajadores consideran injusto este sistema? La razón es que hay personas que acumulan muchos más años de cotización de los exigidos antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación y, aun así, si deciden jubilarse de manera anticipada, sufren una reducción en la cuantía de su pensión.

En cambio, quienes esperan hasta la edad ordinaria de jubilación y cumplen el periodo mínimo de cotización exigido pueden acceder al 100% de su base reguladora, siempre que reúnan los requisitos.

En 2026, la edad ordinaria de jubilación es a los 65 años, siempre y cuando se acrediten al menos 38 años y 3 meses cotizados. Quienes no alcancen ese periodo deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para jubilarse. Esta edad cambia a partir del 1 de enero de 2027: desde entonces, será necesario haber cotizado 38 años y 6 meses para jubilarse a los 65 años. Si no se alcanza ese tiempo de cotización, la edad será de 67 años.

Los coeficientes reductores aplicados a la jubilación anticipada voluntaria varían en función del tiempo cotizado y de los meses que se adelante la jubilación respecto a la edad ordinaria: