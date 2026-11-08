El presidente de la Junta de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la última jornada de retiro en el Monasterio de San Clodio, a 8 de noviembre de 2026, en Leiro, Ourense, Galicia (España). Rosa Veiga - Europa Press

La Xunta de Galicia trabaja en una oferta a empresas de naves semipreparadas y viviendas si son necesarias

El proyecto Galicia Industria 360 planteado por la Xunta buscará ofrecer un "nuevo modelo de implantación industrial" con un solo paquete que sume el suelo necesario, naves preacondicionadas y, cuando sea necesario, viviendas para los trabajadores. Este es el principal anuncio del Gobierno gallego tras el tercer retiro de los conselleiros y el presidente de la Xunta, que ha tenido lugar este fin de semana en el Mosteiro de San Clodio, en Leiro (Ourense).

Desde allí, el presidente Alfonso Rueda ha declarado que el proyecto estará liderado por la consellería de Economía e Industria, que estuvo trabajando en él en los últimos meses.

Rueda, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha adelantado que involucrará a varios departamentos autonómicos y necesitará ser abordado con una "visión integral", una característica que cree que define a su equipo. "El Gobierno de Galicia tiene que funcionar así: conectado y coordinado", ha apuntado.

El objetivo de la Xunta pasa por "atraer inversión" por lo que el Gobierno gallego considera que no puede limitarse a "ofrecer parcelas o suelo industrial".

Por ese motivo, Galicia Industria 360 ofertará naves semipreparadas a partir de instalaciones modulares para que las empresas puedan empezar a producir "casi de inmediato".

Además, existirá la posibilidad de construir nuevas viviendas en aquellos lugares donde "la oferta sea insuficiente" o no haya vivienda disponible. El titular del Ejecutivo gallego se ha referido, sobre todo, a localidades medianas y pequeñas: "La falta de vivienda no puede ser un freno si existe suelo industrial y si existe la posibilidad de construir esas naves modulares".

Proyectos piloto

El plan comenzará con cuatro proyectos pilotos, uno por provincia.

Por el momento, el plan está en una fase inicial y, según se vaya avanzando, la Xunta irá concretando más detalles del mismo.

Además, se complementa con el Plan extraordinario de suelo empresarial, que impulsará la creación de 12 millones de metros cuadrados hasta 2030.

Retiro

Aparte de avanzar en proyectos de futuro como este, el fin de semana ha servido para hacer balance y "corregir los fallos donde sea necesario" para "coger con más fuerza esta última parte de la legislatura", en palabras de Rueda, que ha expresado sus "ganas" de afrontar el Xacobeo 2027.

"Va a ser un gran año donde se va a demostrar que 'Galicia Calidade' es mucho más que un eslogan", ha asegurado.

Entre otros "logros", el encuentro sirvió para poner en valor la transferencia de las competencias de autorizaciones iniciales de trabajo y aeródromos no cualificados de interés general; el proyecto de la empresa SAIC Motor para abrir una planta en Ferrol, y las más de 4.000 viviendas en marcha.

La de San Clodio es la tercera convocatoria de este tipo desde que Rueda decidió recuperar un formato habitual en la época en la que Manuel Fraga presidía la Xunta. El primer retiro se realizó en Sober (Lugo) y el siguiente, en Meis (Pontevedra). El de este año, sin embargo, ha estado marcado por dos factores diferenciales: el contexto electoral y la reciente remodelación del Ejecutivo.

Este es el primero al que Ángeles Vázquez, hasta ahora conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, acude como titular de Política Social e Igualdade, que asumió tras la salida de Fabiola García para concurrir en las listas del PP al Congreso. Por su parte, Nicolás Vázquez se estrenó en este tipo de citas al haber heredado la cartera que lideraba hasta ahora Ángeles Vázquez.