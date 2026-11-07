Es oficial: multas de hasta 7.500 euros a las empresas por enviar mensajes a sus trabajadores fuera de horario laboral

WhatsApp nos permite estar conectados. Chatear con amigos y familiares nunca fue tan fácil. Pero también tiene sus riesgos: al ser una aplicación que tenemos instalada en el teléfono móvil, es común recibir mensajes de trabajo fuera de horario laboral.

Llega el viernes y estás entrando por la puerta de tu casa cuando recibes el primer mensaje: "El lunes tenemos una reunión a primera hora. Te envío la documentación para que le eches un vistazo". Y piensas, ¿por qué a mí?

Mensajes fuera del trabajo

Recibir mensajes de trabajo fuera de horario laboral es más común de lo que pensamos. En España es legal que la empresa envíe mensajes y correos fuera de la jornada, pero el trabajador no tiene la obligación de leerlo ni tampoco de responder.

En este sentido, el Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho de los trabajadores a respetar su tiempo de descanso fuera del horario laboral. Así lo establece el artículo 20 (bis) de la citada norma:

"Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización".

Además, el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos recoge que "los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar".

Multas de hasta 7.500 euros

De este modo, si recibes un mensaje de trabajo una vez concluida tu jornada laboral, no tienes obligación de responder. La empresa no puede sancionarte, despedirte ni tomar represalias. De hecho, incumplir la normativa puede acarrear multas de hasta 7.500 euros para la compañía.

En los casos más graves, como el envío de mensajes o correos electrónicos de forma sistemática, las sanciones pueden alcanzar los 7.500 euros. Para las infracciones menos graves, las multas parten de los 751 euros.

Un riesgo para la salud

Según datos de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), un tercio de las personas trabajadoras vuelven a repasar sus tareas entre las 21:00 y las 22:00 horas. Además, el 40% revisa el correo sobre las 6 de la mañana para conocer las prioridades del día.

Los psicólogos se muestran muy claros sobre la falta de desconexión digital: puede generar consecuencias psicológicas graves, como ansiedad, trastornos del sueño, dificultad de atención y tecnoestrés.