Andrés, abogado: "Puedes pedir una ayuda de hasta 1.380 euros al año por cada hijo menor que tengas"

El Gobierno de España ofrece una ayuda económica de hasta 1.380 euros al año por hijo menor de edad, denominada Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Se trata de una prestación vinculada al Ingreso Mínimo Vital (IMV), aunque puede concederse de forma independiente.

En vigor desde el 1 de febrero de 2022, esta ayuda tiene como objetivo apoyar a las familias con bajos ingresos que tienen menores a su cargo, contribuyendo a cubrir sus necesidades básicas y a reducir la pobreza infantil. La cuantía varía en función de la edad de cada hijo y puede solicitarse en cualquier momento del año.

Hasta 1.380 euros al año

El abogado gallego Andrés Millán, conocido en redes como @lawtips, publicó un post en su cuenta en el que hablaba sobre los puntos más importantes de esta ayuda. "Hasta 1.380€ al año por cada hijo menor de 18", dijo el experto como título de la publicación.

"Da igual que tenga 5, 10, 15 años... mientras sea menor de 18 años se puede pedir", recalca Millán. El Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) es una prestación económica destinada a apoyar a las familias con menores a su cargo vinculada al Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Lo que muchas familias no saben es que, aunque no reúnan los requisitos económicos para recibir el IMV, sí pueden tener derecho a cobrar el CAPI de forma independiente. Para saber si puedes recibir esta ayuda, debes atender a una serie de umbrales respecto a tus ingresos mensuales y patrimonio.

El abogado explica los siguientes "límites a tus ingresos mensuales según personas en tu familia (Incluyendo hijos)":

2 personas: no superar 2.861 euros/mes

3 personas: no superar 3.521 euros/mes

4 personas: no superar 4.181 euros/mes

5 o más: no superar 4.841 euros/mes

También aclara cuáles son los "límites al patrimonio":

2 personas: unos 55.000 euros

3 personas: unos 71.000 euros

4 personas: unos 87.000 euros

5 o más: unos 103.000 euros

En este link puedes comprobar todos los umbrales, con un ejemplo concreto para una familia compuesta por dos adultos y dos niños (cuatro personas).

El importe a recibir dependerá de la edad que tenga el/la hijo/a durante el año de referencia. Estas son las cuantías a recibir por cada menor en 2026: