El PIB per cápita de Galicia superará al de España y la eurozona en 2027, según BBVA Research

La economía de Galicia medida en PIB per cápita, el indicador que calcula la relación entre la riqueza que genera la comunidad autónoma y el número de sus habitantes, crecerá un 2,3% en 2026 y 2027. Es el mismo porcentaje positivo estimado por el servicio de estudios de BBVA para 2025, que se repite para un bienio que dejará a Galicia por encima del crecimiento de la eurozona y del conjunto de España, del 2,1%, en 2027.

La visión macroeconómica de la comunidad la recoge el informe Situación Galicia 2026, presentado este miércoles en el Club Cámara Noroeste de A Coruña por el economista jefe para España y Portugal de BBVA Research, Miguel Cardoso, y la directora de la territorial Noroeste de BBVA, Guadalupe Hernández.

Consumo privado, evolución positiva de los servicios y dinamismo del mercado laboral, con la previsión de creación de 47.000 empleos este año y el próximo y una tasa de paro reducida al 7,5% de media en 2027, sostendrán la actividad económica en Galicia de acuerdo con este informe, así como las exportaciones, la inversión residencial y una política fiscal expansiva.

El análisis guarda la advertencia de riesgos vinculados a la incertidumbre geopolítica y al encarecimiento de recursos como los combustibles y el gas. Estos, y otros como la inflación, pueden moderar el consumo y las inversiones y hacer que las previsiones para estos dos años cambien y den paso a una reducción del crecimiento, se advirtió en la presentación.

Cardoso y Hernández apuntaron no obstante que, de cumplirse las predicciones, el PIB gallego se situaría un 15,9% por encima del nivel de 2019. Galicia lideraría el crecimiento del PIB por habitante entre las comunidades autónomas en ese periodo, con un avance cercano al 14%, frente al 8% de España.

Consumo, turismo y empleo

El empleo avanza en todo el territorio gallego, con mayor dinamismo en el tercer trimestre en las zonas no urbanas (1%) y en A Coruña y su área urbana (0,9%). La afiliación a la Seguridad Social creció un 1,7% en un año, por debajo del conjunto de España (2,7%).

Por sectores, los servicios públicos y las actividades profesionales lideran la creación de empleo. Destaca además la mayor contribución de la construcción y la hostelería, mientras se modera la del comercio.

El consumo de los hogares en Galicia mantiene un ritmo de crecimiento sólido y en lo que va de año ha aumentado un 8,3%, con el impulso principal de las compras en grandes superficies, restauración y vehículos.

El turismo extranjero, con "gran capacidad para atraer gasto", tiene un mejor comportamiento que el doméstico. En el periodo entre enero y septiembre de este año las pernoctaciones de turistas internacionales crecieron un 6% frente al 2,2% del conjunto nacional.

Cardoso expuso una mejora del empleo apoyada en factores como el aumento de la población extranjera contratada. De marzo a septiembre, la afiliación extranjera creció en unas 17.600 personas, frente a las 11.300 previstas, "aunque sus efectos adicionales sobre la actividad siguen siendo inciertos".

Pero el empleo está expuesto a riesgos serios, como la falta de relevo generacional o de trabajadores con la cualificación requerida por las empresas. El informe de BBVA Research señala que cerca del 23% de los ocupados en Galicia alcanzará la edad de jubilación entre 2025 y 2040, y la población en edad de trabajar podría reducirse después de 2032. Industria, construcción y servicios afrontarán dificultades para cubrir vacantes.

Industria y vivienda

El informe recoge que la producción industrial gallega apenas creció un 0,2% interanual entre enero y agosto de 2026, frente al 1,1% de España, lastrada por la caída de la energía y los bienes de consumo. Las exportaciones de bienes aumentaron un 1,5%, por debajo del 2,2% nacional, apoyadas en las manufacturas de consumo y las semimanufacturas, que compensaron el retroceso del automóvil (-10,9%).

Gráfico sobre vivienda dentro del informe de BBVA Research. BBVA Research

Situación Galicia 2026 expone que "el aumento del gasto en defensa podría generar nuevas oportunidades para el tejido empresarial gallego, tanto en la industria como en los servicios". Destaca la "elevada presencia" de empresas vinculadas a estas actividades, especialmente en servicios de infraestructura e I+D e ingeniería. "En la industria, sobresale la presencia de empresas relacionadas con productos textiles, componentes metálicos y maquinaria".

La "insuficiente" oferta de vivienda fue apuntada por Miguel Cardoso, sobre todo por su incapacidad de responder a "una demanda acumulada que ha provocado el aumento de los precios".

"Entre 2021 y 2025 se crearon más de 44.000 hogares en Galicia, frente a unas 17.000 viviendas terminadas. El desequilibrio, mayor en A Coruña y Ourense, podría mantener las presiones sobre los precios y dificultar la atracción de trabajadores", apunta el informe BBVA Research.

"Impulsar la inversión y las exportaciones, facilitar el relevo generacional y la cobertura de vacantes, ampliar la capacidad de la red eléctrica y aumentar la oferta de vivienda serán claves para sostener el crecimiento de Galicia en los próximos años", concluye el estudio.